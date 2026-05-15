Der 1,7 Milliarde US-Dollar teure Bau, der die zweite Sphere weltweit werden soll, kommt auf die Yas Island von Abu Dhabi. Wie Sphere Entertainment und das Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi ankündigten, kommt die High-Tech-Arena mitten in das Entertainment- und Freizeitareal auf der Insel, zwischen der Yas Mall und Seaworld Abu Dhabi.

Der Kugelbau wird die erste Sphere außerhalb der USA sein und soll ähnlich groß werden wie das Vorbild in Las Vegas. Je nach Veranstaltungsformat finden dort bis zu 20.000 Besucher Platz. Geplant sind immersive „Sphere Experiences“, Konzertresidenzen, Sportevents, Konferenzen, Produktpräsentationen und Markenevents.

Auch die Exosphere-LED-Fassade soll genutzt werden – als Bühne für großformatige Kunst und visuelles Storytelling. Vorgesehen sind unter anderem Inhalte zur emiratischen Kultur und zum kulturellen Erbe des Landes sowie Arbeiten lokaler Künstlerinnen und Künstler.

Wie invidis bereits berichtete, hatte Sphere Entertainment die Pläne für Abu Dhabi erstmals 2024 vorgestellt. Das Projekt gilt als nächster Schritt beim Aufbau eines weltweiten Sphere-Netzwerks.

Mit der Sphere bekommt Yas Island eine weitere Großattraktion. Auf der Insel befinden sich bereits Ferrari World, Warner Bros. World, Seaworld Abu Dhabi und der Yas Marina Circuit, auf dem der Formel-1-Grand-Prix von Abu Dhabi ausgetragen wird.

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