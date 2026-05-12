Allsee eröffnet in Birmingham ein Innovationszentrum. Die neue Anlage umfasst ein Erlebniszentrum, Partnerbereiche und erweiterte Lagerkapazitäten. Kosten: 20 Millionen Pfund.

Gründer und Managing Director Baoli Zhao eröffnete das Zentrum zusammen mit dem Abgeordneten für Birmingham Northfield, Laurence Turner und mit Simon Topman, dem stellvertretenden Leutnant der West Midlands.

Laut Allsee ist der Standort einer der größten Digital Signage Hubs in Europa. Der Hersteller will dort Schulungen durchführen, Produkte vorführen und Events veranstalten.

Showroom mit Einsatzbeispielen

Der Showroom des Experience Center ist dabei zentraler Bestandteil. Er zeigt das Display-Portfolio von Allsee, das ist verschiedenen Szenarien ausgestellt ist. Die Beispiele umfassen Einsätze in Retail, Gastgewerbe, QSR und Entertainment. Auf großflächigen LED-Screens können sich Partner zudem ein Bild davon machen, wie sie die Lösungen umsetzen können.

Die Räume für Trainings sind dabei nicht nur für technische Schulungen ausgelegt, sondern sollen auch Sales-Workshops bieten. Außerdem hat das Center auch Kapazitäten für Veranstaltungen, die Partner abhalten. Während der Eröffnung der Anlage führte Allsee zudem „Partner Insight Sessions“ ein. Damit will das Unternehmen den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Partnern und Branchen-Stakeholdern fördern.

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Für die Logistik bietet das Center nach Angaben von Allsee mehr als 7.000 Quadratmeter Lagerfläche und damit Platz für rund 5.000 Paletten. Davon erhofft sich der Hersteller, Lieferzeiten zu verkürzen und Projekte schneller abzuwickeln.

David Ross kehrt als Executive Director zurück

Die Eröffnung fällt mit einer Ernennung zusammen: David Ross wird neuer Executive Director von Allsee. Er kehrt nach leitenden Positionen bei BOE und Stratacache zum Unternehmen zurück. Künftig wird er sich auf die strategischen Partnerschaften, Großprojekte und breit angelegte Implementierungen konzentrieren.

„Das Unternehmen hat sich erheblich weiterentwickelt, und der Umfang der Investitionen, insbesondere in das neue Innovationszentrum, zeugt von einer klaren langfristigen Vision“, sagte David Ross.

Das neue Experience Center liegt in Longbridge, südlich von Birmingham. Das Zentrum ist dabei Teil einer umfassenden Erneuerung des Gebiets. Einst war Longbridge ein bedeutender Standort der Automobilbranche. Heute prägt vor allem Technologie das lokale Gewerbe.