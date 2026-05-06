Der Adtech-Anbieter Azerion vereint seine Kompetenzen im DooH-Bereich für die DACH-Region in Wien. Der Standort soll dabei zur operativen und strategischen Drehscheibe im Produkt- und Partnermanagement werden.

Die Leitung des neuen Teams übernimmt Philipp Hengl als Director Digital-out-of-Home. Zuvor war er Head of Product & Partner Management bei Azerion Austria. Zudem sammelte er Erfahrung im DooH-Bereich bei Gewista, wo er als Head of Digital & Innovation Unit tätig war.

Airport-Partnerschaft als Meilenstein

In den vergangenen Jahren baute Phillip Hengl das programmatische DooH-Netzwerk in Österreich aus. Als zentralen Meilenstein in diesem Bereich sieht Azerion dabei die Partnerschaft mit dem Flughafen Wien.

Die zusammengeführten Kräfte setzen sich zum Ziel, das in Österreich aufgebaute DooH-Modell auf auf andere Länder zu übertragen — insbesondere Deutschland ist dabei im Fokus von Azerion.