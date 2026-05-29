Clear Channel Impact kombiniert in den USA Werbekampagnen mit gemeinnützigen und lokalen Initiativen. Werbetreibende können einen Teil ihres Mediabudgets ausgewählten Projekten zuweisen und zugleich groß angelegte OoH-Kampagnen umsetzen.

Laut Clear Channel soll das Modell Reichweite mit messbarem gesellschaftlichem Nutzen verbinden. Dazu zählen Finanzierung, mediale Unterstützung, Content-Produktion und Community-Storytelling.

Das Angebot entstand gemeinsam mit Goodbrand Impact. Es soll Marken mit geprüften Nonprofit-Partnern zusammenbringen. Clear Channel zufolge vereinfacht das Programm Partnerschaften im Bereich Cause Marketing. Zudem sollen Werbetreibende Kampagnenleistung und Ergebnisse für die jeweilige Community besser dokumentieren können.

Die ersten Kampagnen von Clear Channel Impact sollen noch in diesem Jahr in mehreren US-Märkten starten. Das Unternehmen berichtet von frühem Interesse auf Seiten von Werbekunden und Nonprofit-Organisationen.