Der Digital Signage Summit 2026, DSS, gibt sein Speaker-Line-up sowie zentrale Programmpunkte bekannt. Dabei bringt der DSS unterschiedliche Perspektiven der Branche zusammen. Im Fokus steht die Frage, wie sich Unternehmen auf schnelle strukturelle und technologische Veränderungen anpassen.

Das Programm umfasst Keynotes, Panel-Diskussionen und von Experten geleitete Sessions. Sie beleuchten strategische und technologische Veränderungen. Zum 20‑jährigen Bestehen kehrt der DSS mit einem Programm nach München zurück, das zeigt, in welche neue Phase sich der Markt bewegt. Das Speaker‑Line‑up und die Agenda greifen genau die Themen auf, mit denen sich die Entscheider der Branche derzeit beschäftigen.

Unter dem Leitthema „NextGen Signage“ analysieren Top-Manager aus dem globalem Digital Signage-Ökosystem die Kräfte, die den Markt verändern. Dazu zählen wirtschaftlicher Druck, Marktkonsolidierung, intensiverer Wettbewerb sowie der wachsende Einfluss von AI.

Speaker- & Agenda-Highlights 2026

Keynotes & 20 Jahre DSS: Den Auftakt bildet die invidis-Keynote von Florian Rotberg, Managing Director, und Stefan Schieker, Senior Partner. Sie ordnen den Status quo der Branche ein und setzen die thematischen Schwerpunkte der Konferenz.

Darauf folgt die Keynote zu „20 Years of Digital Signage“: Sie blickt auf zwei Jahrzehnte prägender Entwicklungen zurück. Am Abend stehen Network und Jubiläumsfeier im Airbräu auf dem Programm

Den Auftakt bildet die invidis-Keynote von Florian Rotberg, Managing Director, und Stefan Schieker, Senior Partner. Sie ordnen den Status quo der Branche ein und setzen die thematischen Schwerpunkte der Konferenz. Darauf folgt die Keynote zu „20 Years of Digital Signage“: Sie blickt auf zwei Jahrzehnte prägender Entwicklungen zurück. Am Abend stehen Network und Jubiläumsfeier im Airbräu auf dem Programm Markt-Updates: Im Fokus stehen die Regionen DACH, Europa, Americas und Indien. Diskussionsrunden sind unter anderem das „European Leaders Panel: Outgrowing Local Markets – The New European Way“ sowie das DSF Forum „Tariffs, Turmoil, Takeovers: The Real Challenges Facing the Americas“

Tamara Bebb, Spectrio, und Rick Mills, Creative Realities, diskutieren dabei unter anderem Zölle und den Einfluss von AI auf den Digital Signage‑Markt.

Jonas Lagerqvist, Vertiseit, und Erik Wolff, Econocom, analysieren zudem Deals, Spannungen und Abwägungen der fortschreitenden Marktkonsolidierung und deren Folgen.

Im Fokus stehen die Regionen DACH, Europa, Americas und Indien. Diskussionsrunden sind unter anderem das „European Leaders Panel: Outgrowing Local Markets – The New European Way“ sowie das DSF Forum „Tariffs, Turmoil, Takeovers: The Real Challenges Facing the Americas“ Tamara Bebb, Spectrio, und Rick Mills, Creative Realities, diskutieren dabei unter anderem Zölle und den Einfluss von AI auf den Digital Signage‑Markt. Jonas Lagerqvist, Vertiseit, und Erik Wolff, Econocom, analysieren zudem Deals, Spannungen und Abwägungen der fortschreitenden Marktkonsolidierung und deren Folgen. Operating Systems & Cybersecurity: Digital Signage‑Systeme ohne ernsthafte Sicherheitskonzepte gehören der Vergangenheit an. Die Session „Cybersecurity in Digital Signage – Unpatched, Unsecured, Unprotected“ benennt die bestehenden Risiken. Weitere Beiträge behandeln OS‑Auswahl und Update‑Strategien, Governance, Resilienz und Risikomanagement sowie den Einfluss von Plattformentscheidungen auf Sicherheit und Gesamtkosten.

Spezial-Tickets für invidis-Leser Mit dem Code dss2026-invidisrd gibt es Tickets für den DSS 2026 mit 30% Rabatt. Hier geht es zur Registrierung.

AI-Spotlight: Das neue Format: Referenten sprechen einzeln zu klar abgegrenzten KI‑Themen. Im Mittelpunkt stehen generative, analytische und agentische KI und ihre konkreten Auswirkungen auf Digital Signage. Mit dabei sind Rick Mills, Creative Realities; Andy W. Bohli, Imacuklix AG/Cingerine AG; Mathieu Yerle, Intuiface; Viktor Petersson, Screenly; Ron Levac Global Technology Investments.

Das neue Format: Referenten sprechen einzeln zu klar abgegrenzten KI‑Themen. Im Mittelpunkt stehen generative, analytische und agentische KI und ihre konkreten Auswirkungen auf Digital Signage. Mit dabei sind Rick Mills, Creative Realities; Andy W. Bohli, Imacuklix AG/Cingerine AG; Mathieu Yerle, Intuiface; Viktor Petersson, Screenly; Ron Levac Global Technology Investments. Retail Media: Die Sessions betrachten Wachstum und Nutzererlebnis über verschiedene Branchen hinweg. Thematisiert werden Retail‑Media‑Netzwerke sowie das Zusammenspiel von Signage, Adtech, Zielgruppen, Datenanalyse und Geschäftsmodellen. Jan Schoenmakers, Hase & Igel, zeigt in „Predict, Target, Monetize: The New AI Retail Playbook“, wie AI fragmentierte Instore‑Daten in Entscheidungsgrundlagen und Umsatztreiber für Handel und Marken verwandelt.

Die Sessions betrachten Wachstum und Nutzererlebnis über verschiedene Branchen hinweg. Thematisiert werden Retail‑Media‑Netzwerke sowie das Zusammenspiel von Signage, Adtech, Zielgruppen, Datenanalyse und Geschäftsmodellen. Jan Schoenmakers, Hase & Igel, zeigt in „Predict, Target, Monetize: The New AI Retail Playbook“, wie AI fragmentierte Instore‑Daten in Entscheidungsgrundlagen und Umsatztreiber für Handel und Marken verwandelt. Green Signage: Nachhaltigkeit wird als messbare betriebliche Aufgabe diskutiert – von Energieeffizienz über Lebenszyklus‑Optimierung bis Reporting. Jesco Dayen, Siemens AG, und weitere Sprecher erläutern in „The New Relevance of Green Signage“, wie sich nachhaltige Signage‑Konzepte in der Praxis wirtschaftlich umsetzen lassen.

Nachhaltigkeit wird als messbare betriebliche Aufgabe diskutiert – von Energieeffizienz über Lebenszyklus‑Optimierung bis Reporting. Jesco Dayen, Siemens AG, und weitere Sprecher erläutern in „The New Relevance of Green Signage“, wie sich nachhaltige Signage‑Konzepte in der Praxis wirtschaftlich umsetzen lassen. Tech Dialogue: Zehn vertiefende Sessions richten sich an Technologie‑Spezialisten. Behandelt werden zentrale technische Fragen der Branche, darunter „The AI Tech Stack“, „The Architectural Shift“ und „Standardisation vs. Complexity“.

Zehn vertiefende Sessions richten sich an Technologie‑Spezialisten. Behandelt werden zentrale technische Fragen der Branche, darunter „The AI Tech Stack“, „The Architectural Shift“ und „Standardisation vs. Complexity“. Preisverleihung: Verleihung der invidis Strategy Awards sowie die Präsentation des neuen invidis Yearbook.

Mit diesem strategischen Fokus positioniert sich der DSS 2026 erneut als zentrale Plattform für Orientierung, Austausch und Entscheidungsgrundlagen in einem sich rasant wandelnden Digital Signage‑Markt.