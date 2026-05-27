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DSS 2026

Aussteller und Sponsoren

Der Digital Signage Summit 2026 wurde wieder von den zahlreichen Sponsoren und Ausstellern möglich gemacht. Hier die Übersicht der Unternehmen, die sich dieses Jahr daran beteiligten.
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Der DSS 2026 war wieder nur durch zahlreiche Aussteller und Sponsoren möglich. (Foto: Tomas Cesalek)
Der DSS 2026 war wieder nur durch zahlreiche Aussteller und Sponsoren möglich. (Foto: Tomas Cesalek)

An zwei Tagen trafen sich Führungskräfte und Entscheider der Digital Signage-Branche im Hilton Munich Airport. In produktiven Sessions, informativen Keynotes und interessanten Panels diskutierten sie die Trends der Industrie. Nur mit der Unterstützung zahlreicher Aussteller und Sponsoren konnte dies auch in diesem Jahr wieder erfolgreich gestaltet werden. invidis und Integrated Systems Europe sagen deshalb: Danke!