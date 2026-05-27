An zwei Tagen trafen sich Führungskräfte und Entscheider der Digital Signage-Branche im Hilton Munich Airport. In produktiven Sessions, informativen Keynotes und interessanten Panels diskutierten sie die Trends der Industrie. Nur mit der Unterstützung zahlreicher Aussteller und Sponsoren konnte dies auch in diesem Jahr wieder erfolgreich gestaltet werden. invidis und Integrated Systems Europe sagen deshalb: Danke!