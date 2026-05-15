Organisiert von invidis consulting in Partnerschaft mit Integrated Systems Events bringt der DSS die internationale Digital-Signage- und DooH-Branche im Hilton Munich Airport zusammen. Zwei Tage lang stehen strategische Diskussionen, Networking auf Executive-Level und aktuelle Branchenthemen im Mittelpunkt.

Der diesjährige Summit vereint 27 Sponsoren aus dem gesamten Digital Signage-Ökosystem und bietet ein kuratiertes Programm rund um Technologien, Geschäftsmodelle und operative Trends, die die Zukunft der Branche prägen.

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Innovation im Fokus

Zu den Headline-Sponsoren zählen Dynascan als Diamond Sponsor sowie iiyama, Samsung, Sharp und Sony als Gold Sponsoren. Gemeinsam mit 22 weiteren Partnern zeigt das starke Line-up die zunehmende Verzahnung von Hardware, Software, Analytics und Retail Media im Digital Signage-Markt.

Technologiepartner M-Cube unterstützt zudem das Event vor Ort mit Digital Signage im gesamten Venue. Besucher erhalten so Orientierung, Programmübersichten und wichtige Informationen direkt über Screens – ein praxisnahes Beispiel für den Einsatz der Technologie im Event-Kontext.

Strategie statt Produkt im Mittelpunkt

Am 20. und 21. Mai stehen neun strategische Themen im Fokus, die die Branche aktuell bewegen – darunter AI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Retail Media. Das Programm ist bewusst auf strategische Einordnung und praxisnahe Frameworks ausgerichtet und verzichtet weitgehend auf klassische Produktpräsentationen.

Neu in diesem Jahr ist ein erweitertes Workshop-Format mit drei exklusiven Sessions:

„Product Engineers: The New Superman? Rethinking Roles and Org Design for the AI Era“,

„Digital Signage Compliance 2026 – Identifying Risks and Setting Priorities“ sowie

„From Central Briefing to Store Ready Concept – Translating Retail into NextGen Signage“.

Die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, um intensive Diskussionen und echten Austausch zu ermöglichen.

Networking mit Mehrwert

Networking bleibt ein zentraler Bestandteil des DSS. Der Summit ist darauf ausgelegt, Entscheider, Technologieanbieter und Anwender der globalen Digital-Signage- und DooH-Branche gezielt miteinander zu vernetzen.

Unterstützt wird dies durch die offizielle Event-App: Teilnehmer können Sessions und Speaker speichern, persönliche Agenden erstellen und sich bereits vor dem Event vernetzen. Matching-Funktionen schlagen passende Kontakte vor und erleichtern die Planung von 1:1-Meetings während der gesamten Veranstaltung.

Auch das Rahmenprogramm setzt auf Austausch: das DSS 2026 Kick-Off Event im Sportalm am Dienstag ab 19:00 Uhr, das traditionelle Beer Garden Networking im Airbräu am Mittwoch ab 18:00 Uhr sowie das Women’s Breakfast, gesponsert von Lang AG, am Donnerstag um 08:00 Uhr, das Frauen in der AV-Branche zusammenbringt, die den Status quo hinterfragen.

invidis Yearbook 2026 & Strategy Awards

Im Rahmen des Summits wird auch das invidis Yearbook 2026 vorgestellt – die jährlich erscheinende strategische Publikation von invidis consulting und eine der wichtigsten Referenzen der Branche.

„Das invidis Yearbook kombiniert unabhängige Analyse mit datenbasierten Rankings und zeigt, wie stark sich Digital Signage durch vernetzte Kommunikationssysteme und den Einfluss von KI verändert“, sagt Florian Rotberg, Founder & Owner der invidis consulting GmbH.

Ebenfalls Teil des DSS sind die invidis Strategy Awards, die Unternehmen und Initiativen auszeichnen, die die Entwicklung der Branche mit klarer Strategie und konsequenter Umsetzung prägen.

„Wir freuen uns sehr, die Teilnehmer zum 20. Jubiläum des DSS begrüßen zu dürfen“, sagt Mike Blackman, Managing Director von Integrated Systems Events. „Mit einem starken Line-up aus Sponsoren, Speakern und Programmpunkten erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Event.“

Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://digitalsignagesummit.org/ Die DSS-App ist im Google Play Store und im App Store verfügbar.

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