Ballyhoo Media startet ein DooH-Netzwerk mit 14 Screens an Standorten der Wahington State Ferrys. Neben den Standorten an den Fährstationen kommen Billboards an Straßen, Videowalls und LCD-Displays hinzu.

Das Unternehmen aus Miami ist bekannt für seine schwimmenden LED-Wände am Miami Beach. Das neue Netzwerk für Außenwerbung heißt „Seattle Sound Digital Spectaculars“. Damit baut Ballyhoo Media sein Angebot für DooH entlang des Fährenkorridors von Seattle und angrenzenden Regionen aus.

Das Netzwerk entstand in Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Fähren. Die Platzierungen erreichen sowohl Fahrzeugverkehr als auch Fußpassagiere. Nach Angaben des Unternehmens schafft die Installation neue großformatige Digitalflächen in einem Markt, in dem Downtown Seattle und mehrere Pendler-Vorstädte bisher nur begrenzte Verfügbarkeit digitaler Billboards hatten.

Werbetreibende erreichen laut Ballyhoo mit einem Mediabuy mehr als 26,6 Millionen Kontakte pro Jahr in Downtown Seattle sowie in Kitsap und King County.

Hardware kommt von Media Resources

Media Resources lieferte die Displaytechnologie. Zum Einsatz kommen Visioniq-SMD-Systeme mit Pixelpitches von 4,8 und 10,67 Millimetern.

Washington State Ferries ist das größte Fährverkehrssystem der USA. Damit erhält das Netzwerk eine Transit-Media-Komponente zusätzlich zum bisherigen, auf Wasserwege ausgerichteten Werbegeschäft von Ballyhoo.

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