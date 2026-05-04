Die Check-in-Halle ist unverkennbar eine Domäne von NEC Display Solutions. Mehr als 100 klassische FIDS-Anzeigen säumen das Terminal, ergänzt durch zahlreiche LCD-Videowalls, die Abflüge und Check-in-Schalter anzeigen. Für erfahrene Digital Signage-Profis wirkt die Installation wie eine Zeitkapsel – solide, zurückhaltend und mit akribischer Präzision umgesetzt.

Gebaut für die Ewigkeit

Noch vor gar nicht allzu langer Zeit wurden professionelle Displays wie Industriemaschinen konzipiert: Metallgehäuse, integrierte Griffe und ausgelegt auf eine Lebensdauer von einem Jahrzehnt oder mehr. Sie kamen ohne integrierte SoCs aus – hielten dafür aber umso länger. Heutige Displays folgen eher der Logik von Consumer-TVs: leichter, günstiger, überwiegend aus Kunststoff gefertigt und mit integrierten SoCs, die nach sieben oder acht Jahren zum Sicherheitsrisiko werden können. Selbst Sharp Corporation, das NEC Display Solutions übernommen hat, ist letztlich diesem Branchentrend gefolgt.

Terminal 3 wirkt wie eine Erinnerung daran, was verloren gegangen ist – und was gewonnen wurde. Die auf LCD-Videowalls basierenden Fluginformationsanzeigen sind elegant integriert, dezent in Schwarz gehalten, perfekt kalibriert und ganz auf Information statt auf Inszenierung ausgerichtet. Kleine, beinahe schwebend wirkende 43-Zoll-Displays über den Schaltern unterstreichen eine Designsprache, die Klarheit über Leuchtkraft stellt.

LCD in einer LED-Welt

Die 16-teiligen LCD-Videowalls könnten zu den letzten ihrer Art gehören. Heute würden solche Installationen nahezu automatisch als LED-Lösungen spezifiziert – heller, in der Fläche günstiger und mit weniger Reflexionen. Warum also LCD am Frankfurter Flughafen?

Die Antwort liegt im Timing. Der Bau begann 2015, die Digital Signage-Konzepte wurden Jahre vor der Pandemie entwickelt und ausgeschrieben, die die ursprünglich für 2022 geplante Eröffnung verzögerte. Fraport AG entschied sich bewusst dagegen, während des laufenden Baus die Terminal-Infrastruktur grundlegend zu verändern – nicht zuletzt, um die Fehler des Flughafen Berlin Brandenburg nicht zu wiederholen.

Dort hatte sich die Eröffnung um Jahre verzögert, sodass sämtliche FIDS-Bildschirme (ebenfalls von NEC) nach sechs Jahren Stillstand im Terminal noch vor dem ersten Flug ausgetauscht werden mussten.

Kontrollierte Wow-Momente

Die großen visuellen Effekte finden bewusst an anderer Stelle statt. Die hauseigene Medieneinheit Media Frankfurt sorgt mit ikonischen LED-Installationen in der Check-in-Halle und auf der Luftseite Plaza für den „Wow-Faktor“. Diese Trennung ist gewollt: FIDS bleibt ruhig, präzise und funktional – erlebnisorientierte LED-Technik gehört ins Marketing und Storytelling.

Terminal 3 ist damit eine seltene Bühne für hochklassig integrierte LCD-Technologie. Ein Hauch von Vergangenheit vielleicht – aber umgesetzt mit makelloser Qualität.