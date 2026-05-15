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Mehr als 100 Stores

Umdasch digitalisiert Decathlon

Decathlon Deutschland setzt auf Digital Signage: Die Ladenbauer von Umdasch übernehmen Rollout, Hardware und Service. Das Projekt läuft seit Anfang 2026.
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In rund 100 Decathlon-Stores übernimmt Umdasch den Ausbau digitaler Touchpoints. (Foto: Umdasch The Store Makers)
In rund 100 Decathlon-Stores übernimmt Umdasch den Ausbau digitaler Touchpoints. (Foto: Umdasch The Store Makers)

Umdasch stattet seit Anfang 2026 die deutschen Filialen von Decathlon mit Digital Signage aus. Der österreichische Ladenbau- und Digital-Retail-Spezialist liefert und installiert dabei die Hardware.

Dafür bringt Umdasch Displays, Halterung, Stelen und Möbel aus eigener Produktion in die Stores. Zudem betreibt Umdasch die Systeme. Die zentralen Komponenten kommen dabei alle aus der Hand von Umdasch.

Rund 100 Stores im ersten Schritt

Mehr als 100 Decathlon-Standorte sind im Rollout vorgesehen. Der Zeitraum des Projekts beläuft sich auf die nächsten zwei bis drei Jahre. Mittelfristig soll das Konzept auf weitere Märkte übertragen werden.

„Der gemeinsame Start in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein, um digitale Touchpoints im Store weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Nathalie Welle, Leader Digital Retail Solutions bei Decathlon.

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