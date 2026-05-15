Umdasch stattet seit Anfang 2026 die deutschen Filialen von Decathlon mit Digital Signage aus. Der österreichische Ladenbau- und Digital-Retail-Spezialist liefert und installiert dabei die Hardware.

Dafür bringt Umdasch Displays, Halterung, Stelen und Möbel aus eigener Produktion in die Stores. Zudem betreibt Umdasch die Systeme. Die zentralen Komponenten kommen dabei alle aus der Hand von Umdasch.

Rund 100 Stores im ersten Schritt

Mehr als 100 Decathlon-Standorte sind im Rollout vorgesehen. Der Zeitraum des Projekts beläuft sich auf die nächsten zwei bis drei Jahre. Mittelfristig soll das Konzept auf weitere Märkte übertragen werden.

„Der gemeinsame Start in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein, um digitale Touchpoints im Store weiter auszubauen und unseren Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten“, sagt Nathalie Welle, Leader Digital Retail Solutions bei Decathlon.

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