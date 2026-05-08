Der 3D-Effekt-Spezialist Metads zeigte im Rahmen des OMR Festivals 2026 in Hamburg, wie die Werbung von morgen aussehen könnte. Dafür ließ man einen LED-Screen fliegen: Die Inhalte waren als 3D-Effekt zu sehen, eine Licht- und Lasershow begleitete die Aktion.

Die Technik dahinter: transparente LEDs, sogenannte Mesh LEDs. Sie bildeten eine Fläche von 80 Quadratmetern, die eine Drohne rund 100 Meter in die Luft zog.

System wiegt 100 Kilogramm

Mit einem Pixelpitch von 30 Millimetern zeigte das fliegende Display dreidimensionale Inhalte. Das System inklusive Drohne hatte ein Gewicht von 100 Kilogramm. Laut eigenen Angaben ist Metads das erste Unternehmen, die ein solches System drohnenfähig gemacht hat.

„Werbung muss nicht langweilig sein, sie kann begeistern und überraschen. Für uns ist das ein erste Schritt, um Werbung wieder stärker als einen Moment zu begreifen, über den Menschen sprechen“, sagt Lukas Flöer, CEO von Metads.

Die Inhalte zeigten dabei keine Kampagnen, sondern eine Eigenproduktion des Unternehmens. Als Einsatzorte für zukünftige Kampagnen nennt Metads Orte, an denen klassische Werbeflächen nicht existieren oder bewusst nicht im Mittelpunkt stehen.