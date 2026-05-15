Edeka hat seinen ersten interaktiven Kiosk in Deutschland in Betrieb genommen. Seit Dezember 2025 steht ein Multitouch-Kiosk an der Frischetheke bei Edeka Jensen in Uetersen.

Dort können Kundinnen und Kunden Aufträge für die Frischetheke aufgeben. Nach der Bestellung erhalten sie einen Bestellbeleg, während das Personal parallel einen internen Auftrag erhält. Während die Bestellung vorbereitet wird, kann die Kundschaft ihren Einkauf fortsetzen. Die Abholung erfolgt an einem definierten Ausgabepunkt in der Nähe der Fleischtheke.

Dadurch sollen Wartezeiten vermieden und das Personal durch einen strukturierten Bestellvorgang entlastet werden. Die Bezahlung erfolgt wie gewohnt an der Kasse.

Der interaktive Touchscreen ist ein Polytouch Swift 24 von Pyramid, betrieben wird er mit der Kiosk-CMS-Software von Eyefactive. Die No-Code Touchscreen-Softwareplattform von eyefactive ist dabei flexibel um weitere Funktionen erweiterbar. „Der Pilot bei Edeka Jensen zeigt, wie Touchscreen-Kioske effiziente und zukunftsfähige Retail-Prozesse schaffen“, kommentiert Johannes Ryks, Co-CEO von Eyefactive.

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