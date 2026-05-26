Die Fast-Food-Kette Taco Bell setzt in einer Testphase AI-gestützte Menüboards im Drive-Thru ein. Das Konzept gilt als nächster Schritt von Digital Signage im QSR-Bereich. Ähnlich wie Bestellkioske werden Menüs zunehmend zu Live-Oberflächen. Sie arbeiten datengetrieben und reagieren auf den individuellen Kontext der Kunden. Auf Basis der Daten aus Treueprogrammen oder Kennzeichen können somit personalisierte Inhalte erstellt werden. Falls diese Daten nicht zur Verfügung stehen, erfolgt die Erstellung auf Basis allgemeiner Faktoren — wie Wetter, Tageszeit oder Fahrzeugtyp.

Taco Bell ist Teil der Yum-Brands-Unternehmensgruppe. Laut CEO Chris Turner soll das AI-Projekt langfristig Wachstum fördern und die Kundenerfahrung schneller verbessern. Das System analysiert dafür kontextbezogenen Signale in Echtzeit. Daraus passt es die Darstellung entsprechend an.

Taco Bell betont, dass sich die Preise während der Tests nicht verändern. Ziel ist keine dynamische Preisgestaltung. Im Fokus stehen Personalisierung, gezieltes Upselling und eine schnellere Optimierung der Menüleistung.

Die Technologie basiert auf der konzerneigenen Plattform Byte. Sie verknüpft Bestellprozesse, Fulfillment und Analyse. Durch die Integration von AI kann Yum Brands Menüvarianten kontinuierlich testen und anpassen. Dabei entstehen Echtzeit-Einblicke in Verhalten und Präferenzen der Kundschaft.

AI im gesamtem Ökosystem

Das Projekt ist Teil einer umfassenderen AI-Strategie bei Yum Brands. Der Konzern baut ein internes Ökosystem aus Daten, Algorithmen und Kundenerlebnis auf. Er beschreibt es als operatives „AI Flywheel“.

Die Anwendungen gehen über kundennahe Systeme hinaus. Es gibt dabei bereits die virtuelle Mitarbeiterin „Judy“, die Prozesse und Entscheidungen unterstützt. Mehrerer solcher AI-Agents sind bereits in UK im Einsatz.

Personalisierung als Priorität

Die Entwicklung beschränkt sich nicht auf Drive-Thru-Anwendungen. Yum Brands setzt datengetriebene Optimierung auch an digitalen Kiosken ein. Dort nutzt das Unternehmen eine eigene Plattform für Kundenanalysen. Sie passt Upselling-Empfehlungen in Echtzeit an.

Für diese Funktionen setzt Yum Brands bewusst auf Eigenentwicklung. Das beschleunigt die Einführung und sichert die Kontrolle über Daten und Algorithmen. In anderen Bereichen arbeitet das Unternehmen mit Partnern. Für E-Mail- und SMS-Marketing nutzt Yum Brands etwa Offerfit. Damit lassen sich in einzelnen Fällen schneller Ergebnisse erzielen als mit interner Entwicklung.

Digital Signage wird geschäftskritisch

Die Entwicklung bei Taco Bell zeigt einen breiteren Wandel in der Branche. Digital Signage ist nicht mehr nur ein unterstützendes Kommunikationswerkzeug. Es entwickelt sich zu einer geschäftskritischen Infrastruktur.

Im QSR-Sektor ist dieser Wandel besonders sichtbar. Digitale Menüboards, Drive-Thru-Screens und Self-Service-Kioske prägen heute die Customer Journey. Restaurants ohne Digital Signage sind bereits die Ausnahme.

Gleichzeitig hat sich die Rolle der Systeme verändert. Früher waren sie vor allem transaktionale Oberflächen. Heute stehen sie im Zentrum des Markenerlebnisses. Filialen werden neu gestaltet, um ein ansprechenderes Umfeld zu schaffen. Digitale Touchpoints bilden die zentrale Schnittstelle zwischen Marke und Kundschaft.

Von Displays zu intelligenten Systemen

Die AI-gestützten Menüboards von Taco Bell zeigen die nächste Entwicklungsstufe. Digital Signage entwickelt sich von der reinen Inhaltsausspielung zu intelligenten, adaptiven Systemen. Diese beeinflussen Entscheidungen der Kundschaft.

Das Potenzial ist groß. Relevantere Inhalte können die Conversion erhöhen. Automatisierte Optimierung machen den Betrieb effizienter. Und: Personalisierte Erlebnisse bindet Kunden und stärkt die Wahrnehmung der Marke.

Aber: Die Umsetzung ist komplex. AI muss in laufende Restaurantprozesse integriert werden, Datenqualität muss gesichert sein und Leistung muss über große Netzwerke hinweg stabil bleiben.