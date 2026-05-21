Der Tech-Anbieter Solum integriert seine Newton-ESL-Plattform in die Skippify Suite. Dazu verkündete man eine strategische Partnerschaft. Damit vernetzt das Unternehmen elektronische Preisschilder, Digital Signage und Retail Media.

Die neue Partnerschaft ergänzt Skippifys Smart-Signage-Plattform um die Infrastruktur von Solum für ESLs. Händler können damit Preise, Promotionen und digitale Inhalte zentral und einheitlich steuern.

Anbindung an Back-Office- und POS-Systeme

Die Integration kann Preise synchronisieren und ist an Back-Office- und POS-Systeme angebunden. Skippify liefert dafür Software, Content und Rollout. Die Hardware kommt von Solum.

Beide Unternehmen geben an, dass sich das Angebot an Tankstellen, Foodservice und Retail richtet. In diesen Bereicgen gewinnen Echtzeit-Preise und konsistente Kommunikation an Bedeutung.

Über Hardware ins Ökosystem

Die Partnerschaf folgt auf mehrere Initiativen von Solum. Das Ziel dabei ist, dass das ehemalige Samsung-Tochterunternehmen sich über ESL-Hardware hinaus im digitalen Retail-Ökosystem positioniert.

Dafür arbeitet Solum auch mit Partnern wie M-Cube, Huawei, Simbe und Competera zusammen. Somit verknüpft das Unternehmen ESL, E-Paper, Digital Signage, Netzwerk-Infrastruktur und Retail Media.

Skippify will die gemeinsame Smart-ESL-Lösung auf der Uniti Expo 2026 in Stuttgart vorstellen.

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