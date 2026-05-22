Der DSS 2026 in München bot spannende Podiumsdiskussionen und Gespräche, bei denen Führungskräfte globaler Digital Signage-Anbieter auf der Bühne standen – eine perfekte Ergänzung zu den hervorragenden Networking-Möglichkeiten und der berühmten invidis Market Keynote. Um einen ersten Eindruck zu vermitteln, haben wir einige der besten Zitate zusammengestellt, die wir während der beiden Tage gehört haben:

„Digital Signage ist tot – so wie wir es kennen.“ – Jon Sidwick, Bluetouch Paper

„Orchestrierung ist viel, viel umfassender als das Device Management.“ – Michael Shoham, Radix

„Der Store wird immer mehr zu einer Bühne.“ – Evan LaVere, Mood Media

„Wir müssen AI rechenschaftspflichtig gestalten – gegenüber Menschen und gegenüber Agenten.“ – Jan Schoenmakers, Hase & Igel

„Wenn die Kosteneinsparungen, die man mit AI erzielt, nicht beim Kunden ankommen, ist man nicht mehr lange im Geschäft.“ – Stephen Glancey, Diversified

„Wenn man versucht, den Kunden zu besitzen, schafft man nur einen Silo.“ – Johan Lind, Vertiseit

„Die chinesischen Hersteller drücken die Preise auf dem Markt ziemlich aggressiv nach unten.“ – Morris Garrard, Futuresource

„Als Integrator müssen wir die richtigen Fragen stellen.“ – Ines Seibold, P.O.S. The Instore Experience

„LLMs sind der am meisten überschätzte Teil der AI.“ – Sanjay Rakshit, Poppulo

„Wir begrüßen Regulierung, wenn sie zur Verbesserung der Sicherheit beiträgt.“ – Andy Bohli, Cingerine

„Größere Unternehmen verfügen mittlerweile manchmal über mehr AV-Geräte als IT-Geräte.“ – Borja Janariz Sanchez, Econocom

„Was KI angeht, muss jeder seine Produktentwicklung überdenken.“ – Stan Richter, SignageOS

„Wenn es um Cybersicherheit geht und nicht klar ist, wer verantwortlich ist und wie das Verfahren aussieht, dann werde ich keinen Vertrag unterzeichnen.“ – Franck Racapé, Iagona

„Es gibt viele neue Möglichkeiten für Digital Signage in der Verteidigungsindustrie.“ – Johannes Tröger, Ameria

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