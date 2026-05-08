Die Toronto Transit Commission, TCC, rüstet Busse und Haltestellen mit E-Paper-Anzeigetafeln für Fahrgastinformationen aus. Dies ist Teil einer umfassenden Initiative zur Modernisierung der Echtzeit-Kommunikation im Nahverkehr im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Neue E-Paper-Displays an Bord liefern Informationen zur nächsten Haltestelle, zu Anschlussverbindungen am Endbahnhof sowie Meldungen zum U-Bahn-Betrieb. Mehr als 240 Busse sind bereits mit den Displays ausgestattet, und die TTC plant, die Einführung auf alle 1.153 Busse auszuweiten, die derzeit über digitale Anzeigesysteme an Bord verfügen.

Auch Rollout an Haltestellen

Im Rahmen eines separaten sechsmonatigen Pilotprogramms werden 75 E-Paper-Displays an Bus- und Straßenbahnhaltestellen in ganz Toronto eingeführt. Die Displays zeigen Live-Ankunftsinformationen, Meldungen zu Betriebsstörungen und Routenaktualisierungen an, bevor die Fahrgäste einsteigen.

Die E-Paper haben im öffentlichen Nahverkehr mehrere Vorteile: Sie verbrauchen weniger, sind bei Sonnenlicht lesbar und bleiben auch Stromausfällen sichtbar.

Energie wird nur verbraucht, wenn sich Inhalte ändern

Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD- oder LED-Displays benötigen E-Paper-Systeme in der Regel nur dann Energie, wenn sich der Inhalt ändert. Das macht sie für den großflächigen Einsatz in der öffentlichen Infrastruktur attraktiv.

Für die Digital Signage-Branche ist die Einführung durch die TTC Teil eines Wandels hin zu einer vernetzten Smart City. Die Display-Infrastruktur muss dabei darauf ausgelegt sein, die Kommunikation mit den Fahrgästen zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken.