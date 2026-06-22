Der All England Lawn Tennis Club und Ocean Outdoor bringen „The Wimbledon Experience“ zurück in die Battersea Power Station, wobei American Express als Hauptpartner mit an Bord kommt.

Die offizielle Londoner Zuschauerzone für die „The Championships, Wimbledon“ kehrt vom 29. Juni bis zum 12. Juli in die Battersea Power Station zurück und bietet Fans während der gesamten zwei Wochen von Wimbledon einen kostenlosen Ort, um die Live-Übertragungen der BBC zu verfolgen.

„The Wimbledon Experience“, die nun bereits zum dritten Mal stattfindet, wird von Ocean Outdoor organisiert und im Power Station Park veranstaltet. Täglich von 11 bis 21 Uhr werden Live-Spiele auf einer 15 Quadratmeter großen Leinwand übertragen.

Zuschauerbereich von Ocean Labs

Das diesjährige Fan-Dorf wird ein Design im Wimbledon-Stil, Partneraktionen und Fanartikel bieten. American Express wird unter anderem Tickets für das Finalwochenende verlosen, während Pimm’s mit einem Markenbus vor Ort sein wird.

Ocean Labs wird den Zuschauerbereich gestalten, wobei die American-Express-Aktion von Momentum produziert wird.

Die Battersea Power Station hat sich zu einem zunehmend beliebten Veranstaltungsort für Live-Events und Fanzonen entwickelt. Im vergangenen Jahr betreute Ocean Outdoor dort auch die offizielle Fanzone zur Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen.