Bei der Vorführung des BMW IX3 auf der Computex in Taiwan kommen die Prism-Materialien von E Ink an einem Serienfahrzeug zum Einsatz, um zu zeigen, wie E-Paper auf gekrümmten Oberflächen wie Karosserieteilen, Spiegeln und Radnaben angewendet werden kann.

Dabei ist das Prism-E-Paper auf dreidimensional gekrümmten Oberflächen wie der Karosserie, den Seitenspiegeln und den Radnaben angebracht ist. Die Materialien werden von einer programmierbaren Einheit gesteuert, sodass die Oberfläche einfache Farbwechsel oder synchronisierte Wellen aus farbigen Mustern anzeigen kann.

E Ink erklärt, dass das Projekt ein BMW-Serienfahrzeug als Display-Plattform nutzt, um zu zeigen, wie E-Paper-Materialien auf bestehende Produktformen angewendet werden könnten, anstatt auf speziell angefertigte flache Displayformate.

Motorhaube mit E-Paper

Das Unternehmen hat außerdem die Motorhaube des BMW IX3 Flow Edition demonstriert, die auf der Auto China 2026 vorgestellt wurde. Dieses Projekt nutzt die schwarz-weiße E-Ink-Prism-Technologie und ist als kurzfristige kommerzielle Anwendung positioniert.

Das neue Konzeptfahrzeug scheint ein eher experimenteller Schritt zu sein. E Ink erklärt, dass sich die im Fahrzeug verwendeten farbwechselnden Materialien noch in der Entwicklung und im Test befinden, wobei das Projekt untersuchen soll, wie E-Paper über unregelmäßige, gekrümmte Oberflächen gespannt oder thermogeformt werden kann.

Langjährige Kooperation

Die Vorführung ist Teil der E-Paper-Industriezone von E Ink auf der Computex, wo das Unternehmen Anwendungen wie großformatige Beschilderungen, Medien im Einzelhandel, Konsumgüter, intelligente Oberflächen und energiesparende Display-Technologien vorstellt.

Die Computex 2026 findet vom 2. bis 5. Juni in Halle 1 des Taipei World Trade Center statt.

E Ink und BMW pflegen eine langjährige Zusammenarbeit, zu der auch Art Cars wie der BMW I5 Flow Nostokana gehören.