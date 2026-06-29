Seit April 2026 sind Giada-Player mit Intels Raptor-Lake-U-Refresh-Prozessoren beim Münchner Distributor Concept International erhältlich. Nun gibt es zwei neue Modelle mit der neuen Intel-Generation: den DF614 und den AE614. Concept International vertreibt die Giada-Computer in der DACH-Region.

Der DF614 ist ein lüfterloser Signage-Player. Er unterstützt bis zu drei Displays über HDMI und Displayport, bietet Dual-LAN, Wi-Fi 6/6E sowie optionales 4G.

Für Industrie und Digital Signage

Damit ist der DF614 für 24/7-Digita-Signage- und Kiosk-Installationen ausgelegt.

Der AE614 kommt in Industrie- und Outdoor-Kiosk-Installationen zum Einsatz. Der ebenfalls lüfterlose Player arbeitet bei Temperaturen zwischen –20 und +60 Grad Celsius sowie bei Luftfeuchtigkeit bis 90 Prozent. Er unterstützt 12–24-Volt-Versorgung und industrielle Schnittstellen (RS232/422/485).

Das Gehäuse der beiden Player bleibt gleich. Das ermöglicht CPU-Upgrades in laufenden Roll-Outs ohne neue Software-Images. Watchdog und RTC-gesteuertes Hoch- und Herunterfahren sind jeweils integriert.

Concept International liefert die Geräte mit Windows 11 oder Linux Ubuntu. Der DF614 ist ab 700 Euro netto erhältlich, der AE614 ab 820 Euro netto. Optional gibt es den Total Preparation Service. Die Garantie beträgt drei Jahre, verlängerbar auf fünf.