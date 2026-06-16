TV-Wartezimmer hat beim Comprix 2026 in der in diesem Jahr neu eingeführten Kategorie „HD All 5 – Health Design“ gewonnen –mit dem Film „Bipolare Störung“. Er macht die unsichtbaren Gefühlswelten eines fiktiven Protagonisten zwischen Euphorie und Leere sichtbar.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, sagt Christian-Georg Siebke, Geschäftsführer von TV-Wartezimmer. „Sie bestätigt uns in unserem Anspruch, den wir bei TV-Wartezimmer von Anfang an verfolgen: Bei den Fakten zu bleiben und medizinische Inhalte so aufzubereiten0, dass sie wirklich ankommen. Die Arztpraxis ist ein Point of Trust. Wer dort ein Millionenpublikum erreicht, trägt eine besondere Verantwortung für die Integrität seiner Inhalte, sowohl gegenüber den Patient:innen als auch gegenüber den Praxen, in denen unsere Screens hängen. Der Comprix zeigt, dass wir diesen Anspruch auch kreativ einlösen können.“

Der rund dreiminütige Film entstand unter der Leitung von Friederike Albrecht als Lead Producer und in Zusammenarbeit mit Writer-Producer Christian Bokämper sowie Motion Designer Robin Muster. Der Film taucht in die Gefühlswelt eines fiktiven Protagonisten ein, der die emotionalen Extreme der bipolaren Störung durchlebt. Der grafisch minimalistische, zweidimensionale Stil übersetzt Hochgefühl und tiefe Leere in visuelle Metaphern. Dabei kommt der Film ganz ohne Ton aus.

„Die Herausforderung bei ‚Bipolare Störung‘ war, ein komplexes psychisches Krankheitsbild in drei Minuten erfahrbar zu machen“, sagt Friederike Albrecht, die auch Head of Content bei TV-Wartezimmer ist. „Wir haben uns bewusst gegen Erklärung und für Erleben entschieden: Keine vereinfachten Botschaften, sondern eine aufrichtige, ästhetisch anspruchsvolle Auseinandersetzung mit einem Thema, das noch immer zu wenig verstanden wird. Die harten Kontraste des Flat-Design-Stils machen die emotionalen Gegensätze sichtbar. Dass diese Herangehensweise beim Comprix überzeugt hat, freut das ganze Team.“

Content im Fokus

Der Comprix ist seit 1993 der bedeutendste Kreativ-Award für Healthcare-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Er prämiert jährlich kreative Leistungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2026 wurde erstmals die Kategorie Health Design vergeben, die medizinischen Content auszeichnet, der durch visuelle Mittel zur Aufklärung im Gesundheitswesen beiträgt. Die Preisverleihung fand am 12. Juni 2026 im Rahmen der Comprix-Gala in Köln statt.

Ausgestrahlt wird der preisgekrönte Film in psychotherapeutischen, neurologischen und allgemeinmedizinischen Praxen im gesamten deutschsprachigen Raum. Er soll Betroffene und Angehörige ansprechen, die sich in den gezeigten Gefühlswelten wiederfinden. Sie sollen dadurch den Mut finden, professionelle Hilfe direkt in der Arztpraxis zu suchen.

Mit seinem bundesweiten Arztpraxen-DooH-Netzwerk legt TV-Wartezimmer einen großen Fokus auf hochqualitativen Content. Das hauseigene Produktionsteam bietet seit kurzem mit TVW-Productions seine Services auch Third-Party-Unternehmen an.