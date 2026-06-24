Walmart treibt seine Expansion in den Bereich Commerce Media und Connected TV voran und übernimmt den CTV-Adtech-Spezialisten Vibe.co im Rahmen einer Transaktion im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben des Einzelhandel-Konzerns, sich nicht nur als einer der größten Werbetreibenden in den USA zu etablieren, sondern sich zu einem bedeutenden Medienunternehmen und einer eigenständigen Werbeplattform zu entwickeln. In einer ähnlichen Transaktion hat Fox vergangene Woche den CTV-Spezialisten Roku für 22 Milliarden US-Dollar übernommen.

Die Übernahme fügt sich nahtlos in die übergeordnete Strategie von Walmart ein, Walmart Connect – den rasant wachsenden Geschäftsbereich für Retail-Media – weiter auszubauen. Bereits heute verkauft Walmart Werbeflächen auf seinen digitalen Plattformen, in seinen Filialen sowie über Videowerbeflächen, die mit seinem Vizio-Smart-TV-Geschäft verknüpft sind. Durch die Übernahme von Vibe.co erweitert das Unternehmen sein Angebot um eine entscheidende Umsetzungsebene, die Werbetreibenden die Planung, Erstellung und Durchführung von Streaming-TV-Kampagnen erleichtert.

Im Mittelpunkt der Vereinbarung steht ein klarer Wachstumshebel: kleine und mittlere Unternehmen. Traditionell war Fernsehwerbung – insbesondere auf nationaler Ebene – für dieses Segment zu komplex und zu teuer. Vibe.co beseitigt diese Hürde mit einer Plattform, die den Zugang zu und die Verwaltung von CTV-Werbung vereinfacht und so die Einstiegshürden für Videokampagnen senkt. Walmart sieht hier ein großes Potenzial an zusätzlicher Nachfrage von Werbekunden, die sich bisher eher auf Suchmaschinen und soziale Medien als auf TV konzentriert haben.

Ein Media-Ökosystem

Strategisch gesehen stärkt die Übernahme die Positionierung von Walmart an der Schnittstelle zwischen Einzelhandelsdaten und CTV-Werbeinventar. Durch die Beteiligung an Vizio verfügt der Einzelhändler über direkten Zugang zur Connected-TV-Umgebung, einschließlich Screen-Inventar und Daten zur Nutzerinteraktion. In Kombination mit den Plattformfunktionen von Vibe.co und den umfangreichen Kaufdaten von Walmart entsteht so ein durchgängiges Ökosystem, in dem Werbetreibende Zielgruppen ansprechen, Kampagnen schalten und Ergebnisse messen können, die direkt mit dem Umsatz verknüpft sind.

Dieser Closed-Loop-Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Werbetreibende eine bessere Nachverfolgbarkeit ihrer Media-Ausgaben fordern. Im Gegensatz zum traditionellen Fernsehen, wo die Messung nach wie vor weitgehend panelbasiert und indirekt erfolgt, können Retail-Media-Ökosysteme die Werbekontakte mit realen Transaktionen verknüpfen. Die Größe von Walmart sowohl im stationären Handel als auch im E-Commerce verschafft dem Unternehmen in diesem Bereich einen besonders starken Vorteil, und die Integration von CTV in dieses Rahmenkonzept dürfte sein Wertversprechen weiter stärken.

Dieser Schritt erfolgt zudem zu einer Zeit, in der sich der Wettbewerb im CTV- und Retail-Media-Bereich verschärft. Unternehmen wie Amazon, Roku und Google investieren alle massiv in die Integration von Werbung in Daten- und Content-Ökosysteme. Der Ansatz von Walmart unterscheidet sich insofern geringfügig, als er die Präsenz im stationären Handel, den Online-Handel und den Hardware-Vertrieb über Vizio kombiniert und so einen vielschichtigen Zugang zu den Verbrauchern bietet, den nur wenige Wettbewerber nachahmen können.

Content-Formate für den Einzelhandel

Über die Technologie- und Werbekomponenten hinaus erkundet Walmart im Rahmen seiner CTV-Strategie auch den Content-Bereich. Das Unternehmen hat Pläne angekündigt, eigene Videoformate für Vizio-Nutzer zu entwickeln, in denen prominente Moderatoren und Influencer im Zusammenhang mit bestimmten Einkaufsanlässen auftreten. Diese Formate sollen die Grenzen zwischen Inhalten, Inspiration und Handel verwischen und Unterhaltung so effektiv zu einem direkten Motor für den Einzelhandel machen. Dies steht im Einklang mit einem breiteren Branchentrend hin zu „Shoppable Media“, bei dem Zuschauer nahtlos vom Anschauen zum Kauf übergehen können.

Die Übernahme von Vibe.co baut zudem auf den jüngsten Bemühungen von Walmart auf, seine Fähigkeiten im Bereich der programmatischen Werbung zu erweitern. Partnerschaften mit Plattformen wie Magnite, Yahoo DSP und Google DV360 deuten darauf hin, dass der Einzelhändler ein Hybridmodell verfolgt, das offenen programmatischen Zugang mit eigenen datengesteuerten Angeboten kombiniert. Vibe.co stärkt dieses Modell durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine auf CTV zugeschnittene Ebene für das Kampagnenmanagement.

Engagement der Co-Founder

Die Co-Founder von Vibe.co, Arthur Querou und Frank Tetzlaff, werden nach Abschluss der Transaktion zu Walmart Connect wechseln. Ihr weiteres Engagement soll die Produktintegration und Innovation unterstützen, während die Plattform Teil des umfassenderen Medien-Ökosystems von Walmart wird.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen; der Abschluss wird bis zum Ende des Geschäftsjahres 2027 von Walmart erwartet. Walmart hat angegeben, dass die Übernahme keinen Einfluss auf den aktuellen Finanzausblick des Unternehmens haben wird, was darauf hindeutet, dass die Transaktion in erster Linie als langfristige strategische Investition und nicht als unmittelbarer Umsatztreiber betrachtet wird.