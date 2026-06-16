Die Shortlist der DooH Creative Challenge (DCC) 2026 stehen fest. Aus 71 eingereichten Arbeiten hat die Jury unter Leitung von IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg 28 Kampagnen in die finale Auswahl gehievt.
Mit der DCC zeichnet das IDOOH seit 2021 die kreativsten und innovativsten Kampagnen für Digital-out-of-Home aus. Die Teilnehmenden konnten sich in sechs Kategorien bewerben: „Best of DooH Creation“, „Best of Crossmedia“ und „Best of Innovative DOOH“, „Best Use of Data“, „Best of DOOH Content“ und die Nachwuchskategorie „DCC Youngstars“. Vergeben werden die Preise in den Kategorien in Gold, Silber und Bronze.
Die Shortlist der DCC 2026
Hier ist die Shortlist der DCC 2026 (Einreicher/Agenturen /// Kampagne /// Kunde):
Best of DooH Creation
- Motor Kommunikation /// Wolt Tasty Movie Titles /// Wolt Enterprises Deutschland
- Denkwerk /// Vorteil BVB – Ein stilles Zeichen für Gehörlosigkeit /// Borussia Dortmund
- Saint Elmo’s/Mediaplus, Murat Aslan Photography /// Blutspenden tut weniger weh /// Bayerisches Rotes Kreuz
- Weischer OOH/The Ranch /// The Whale /// Sea Shepherd Deutschland
- Havas Media Germany /// Lost Childhood – Kindheit endet, wenn Krieg beginnt /// #WeAreAllUkrainians
Best of Crossmedia
- Weischer OOH/Carat Deutschland/Jung von Matt /// Vodafone – Go Real Life: Leb im Jetzt statt im Netz /// Vodafone
- Weischer OOH/Pilot Berlin/Blood Actvertising /// Top of Ranch /// Zum Dorfkrug
- Bahlsen/Havas Media Germany/Weischer OOH /// Leibniz – Der passende Keks im passenden Moment /// Bahlsen
- Saint Elmo’S/Serviceplan/Modern Minds/Astral Kreativ /// Balls for Balls /// FAQ You/Borussia Dortmund
- M.A.I.S. by It Works Group/K3 Agency/Dentsu X /// Auf Streifzug mit Condor /// Condor Flugdienst
- Infoscreen/Ströer Media Creation /// Mental Health Kampagne | Unicef x Ströer /// Unicef
Best Use of Data
- OMD Germany/TheTradeDesk/Scholz & Friends /// Vom Gate zum Gaumen /// McDonald’s
- Initiative Media/Ströer Media Deutschland /// Real-Time Illness. Real-Time DooH. /// Bayer Vital
- Planus Media/Styleheads/Duolingo Deutschland/Ozmoze /// Duolingobattle /// Duolingo
- Azerion Austria/ /// Stauzone /// ÖBB-Werbung
- Infoscreen/Ströer Media Creation /// Mental Health Kampagne | Unicef x Ströer /// Unicef
Best of Innovative DooH
- Ströer Media Creation/Infoscreen /// Defibrillator im Medienträger /// Ströer Media Creation
- Planus Media/Serviceplan/Mediaplus Germany /// Hauchnah an deinem Star /// Rügenwalder Mühle
- Departd /// L’Oréal Paris Extensionist (Rheinturm) /// L’Oréal
- Huth + Wenzel Werbeagentur/OMD /// LBS x Rint – Rintnerweisheiten /// LBS Bausparkasse
Best of DooH Content
- Cittadino/Telekom Magenta Sport /// Penny DEL /// Penny DEL
- Infoscreen/Ströer Media Creation /// Art For Everyone. – Infoscreen x Artcrush /// Artcrush
- Infoscreen/Ströer Media Creation /// Ströer Lab 3D /// Ströer Media Creation
DCC Youngstars
- Julius Ströhlein/Überground /// Blickwechsel – Weil Gewalt zu oft verborgen bleibt. /// Tilda Fonds
- Emily Blackert/Maya Maßmann/Tina Mayer/IU Internationale Hochschule /// SOS /// DLRG
- Pepe Siewert/Überground /// War Steals Childhood – Let’s take it back. /// War Child
- Julius Ströhlein/Carolin Römer/Überground /// Night Safety Screen /// –
- Emilia Trieb/Octavian Gabor/Daria Zemliakova/Luca Bofinger/NFQ | Digital Creatives /// Rettung beginnt vor Blaulicht /// Kinder- und Jugendmedienschutz
Die Preisverleihung der DooH Creative Challenge 2026 findet am 10. November im Rahmen der 2. IDOOH Konferenz 2026 in Düsseldorf statt.
„Die diesjährigen Shortlists zeigen eindrucksvoll, wie kreativ, innovativ und vielseitig DooH heute eingesetzt wird. Die Jury hat intensive Diskussionen geführt und aus zahlreichen Einreichungen jene Arbeiten ausgewählt, die die Möglichkeiten des Mediums besonders überzeugend ausschöpfen“, kommentiert Frank Goldberg. „Mein großer Dank gilt allen Einreichenden und unserer Jury für ihren leidenschaftlichen Einsatz.“
Bei den DCC Youngstars gewinnen die Gold-Träger 5.000 Euro, gestiftet von ECN Executive Network Deutschland, plus 100 Millionen Kontakte durch die deutschlandweite Ausstrahlung der Gewinnerkampagne auf den teilnehmenden DooH-Netzwerken. Die Zweit- und Drittplatzierten werden mit 2.000 Euro sowie 1.000 Euro ausgezeichnet, die von TV-Wartezimmer gesponsert werden.
Die Fachjury der DCC 2025
Eva Adelsgruber (Deutschlandcard), Jicky von Bechtolsheim (Ströer), Jo Marie Farwick (Überground), Dirk Fischer (Walldecaux), Alexander Fürthner (Weischer OOH), Frank Goldberg (IDOOH), Christian Hahn (Deutsche Telekom), Matthias Harbeck (Saint Elmo‘s), Christian Helbig (Cittadino), Ralf Heuel (Grabarz & Partner), Markus Hoffmann (Mares Media), Hartwig Keuntje (Philipp und Keuntje), Thomas Knüwer (Accenture Song), Thomas Koch (TK One), Sarah von Mitzlaff (Nestlé), Nadja Parpart(Jobrad), Ineke Paulsen (BVG), Julika Podracki (Rügenwalder), Christian Raveaux (Rewe), Gunnar Ritzmann (ECN), Marjorieth Sanmartin (Philipp und Keuntje), Andreas Schimmelpfennig (Elastique.), Rolf Schröter (W&V), Christian-Georg Siebke (TV-Wartezimmer), Stan Skolnik (IU Internationale Hochschule/Open Here), Carina Specht (Bahlsen), Alexander Stotz (Ströer), Tim Stübane (THE GOODWINS), Kai-Marcus Thäsler (BAM), Holger Walsch (Planus), Frank Youssoffi (Retailfellas) und Claudia Zayer (Eisbach Media)