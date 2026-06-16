Die Shortlist der DooH Creative Challenge (DCC) 2026 stehen fest. Aus 71 eingereichten Arbeiten hat die Jury unter Leitung von IDOOH-Geschäftsführer Frank Goldberg 28 Kampagnen in die finale Auswahl gehievt.

Mit der DCC zeichnet das IDOOH seit 2021 die kreativsten und innovativsten Kampagnen für Digital-out-of-Home aus. Die Teilnehmenden konnten sich in sechs Kategorien bewerben: „Best of DooH Creation“, „Best of Crossmedia“ und „Best of Innovative DOOH“, „Best Use of Data“, „Best of DOOH Content“ und die Nachwuchskategorie „DCC Youngstars“. Vergeben werden die Preise in den Kategorien in Gold, Silber und Bronze.

Die Shortlist der DCC 2026

Hier ist die Shortlist der DCC 2026 (Einreicher/Agenturen /// Kampagne /// Kunde):

Best of DooH Creation

Motor Kommunikation /// Wolt Tasty Movie Titles /// Wolt Enterprises Deutschland

/// Wolt Enterprises Deutschland Denkwerk /// Vorteil BVB – Ein stilles Zeichen für Gehörlosigkeit /// Borussia Dortmund

/// Borussia Dortmund Saint Elmo’s/Mediaplus, Murat Aslan Photography /// Blutspenden tut weniger weh /// Bayerisches Rotes Kreuz

/// Bayerisches Rotes Kreuz Weischer OOH/The Ranch /// The Whale /// Sea Shepherd Deutschland

/// Sea Shepherd Deutschland Havas Media Germany /// Lost Childhood – Kindheit endet, wenn Krieg beginnt /// #WeAreAllUkrainians

Best of Crossmedia

Weischer OOH/Carat Deutschland/Jung von Matt /// Vodafone – Go Real Life: Leb im Jetzt statt im Netz /// Vodafone

/// Vodafone Weischer OOH/Pilot Berlin/Blood Actvertising /// Top of Ranch /// Zum Dorfkrug

/// Zum Dorfkrug Bahlsen/Havas Media Germany/Weischer OOH /// Leibniz – Der passende Keks im passenden Moment /// Bahlsen

/// Bahlsen Saint Elmo’S/Serviceplan/Modern Minds/Astral Kreativ /// Balls for Balls /// FAQ You/Borussia Dortmund

/// FAQ You/Borussia Dortmund M.A.I.S. by It Works Group/K3 Agency/Dentsu X /// Auf Streifzug mit Condor /// Condor Flugdienst

/// Condor Flugdienst Infoscreen/Ströer Media Creation /// Mental Health Kampagne | Unicef x Ströer /// Unicef

Best Use of Data

OMD Germany/TheTradeDesk/Scholz & Friends /// Vom Gate zum Gaumen /// McDonald’s

/// McDonald’s Initiative Media/Ströer Media Deutschland /// Real-Time Illness. Real-Time DooH . /// Bayer Vital

. /// Bayer Vital Planus Media/Styleheads/Duolingo Deutschland/Ozmoze /// Duolingobattle /// Duolingo

/// Duolingo Azerion Austria/ /// Stauzone /// ÖBB-Werbung

/// ÖBB-Werbung Infoscreen/Ströer Media Creation /// Mental Health Kampagne | Unicef x Ströer /// Unicef

Best of Innovative DooH

Ströer Media Creation/Infoscreen /// Defibrillator im Medienträger /// Ströer Media Creation

/// Ströer Media Creation Planus Media/Serviceplan/Mediaplus Germany /// Hauchnah an deinem Star /// Rügenwalder Mühle

/// Rügenwalder Mühle Departd /// L’Oréal Paris Extensionist (Rheinturm) /// L’Oréal

/// L’Oréal Huth + Wenzel Werbeagentur/OMD /// LBS x Rint – Rintnerweisheiten /// LBS Bausparkasse

Best of DooH Content

Cittadino/Telekom Magenta Sport /// Penny DEL /// Penny DEL

/// Penny DEL Infoscreen/Ströer Media Creation /// Art For Everyone. – Infoscreen x Artcrush /// Artcrush

/// Artcrush Infoscreen/Ströer Media Creation /// Ströer Lab 3D /// Ströer Media Creation

DCC Youngstars

Julius Ströhlein/Überground /// Blickwechsel – Weil Gewalt zu oft verborgen bleibt. /// Tilda Fonds

/// Tilda Fonds Emily Blackert/Maya Maßmann/Tina Mayer/IU Internationale Hochschule /// SOS /// DLRG

/// DLRG Pepe Siewert/Überground /// War Steals Childhood – Let’s take it back. /// War Child

/// War Child Julius Ströhlein/Carolin Römer/Überground /// Night Safety Screen /// –

/// – Emilia Trieb/Octavian Gabor/Daria Zemliakova/Luca Bofinger/NFQ | Digital Creatives /// Rettung beginnt vor Blaulicht /// Kinder- und Jugendmedienschutz

Die Preisverleihung der DooH Creative Challenge 2026 findet am 10. November im Rahmen der 2. IDOOH Konferenz 2026 in Düsseldorf statt.

„Die diesjährigen Shortlists zeigen eindrucksvoll, wie kreativ, innovativ und vielseitig DooH heute eingesetzt wird. Die Jury hat intensive Diskussionen geführt und aus zahlreichen Einreichungen jene Arbeiten ausgewählt, die die Möglichkeiten des Mediums besonders überzeugend ausschöpfen“, kommentiert Frank Goldberg. „Mein großer Dank gilt allen Einreichenden und unserer Jury für ihren leidenschaftlichen Einsatz.“

Bei den DCC Youngstars gewinnen die Gold-Träger 5.000 Euro, gestiftet von ECN Executive Network Deutschland, plus 100 Millionen Kontakte durch die deutschlandweite Ausstrahlung der Gewinnerkampagne auf den teilnehmenden DooH-Netzwerken. Die Zweit- und Drittplatzierten werden mit 2.000 Euro sowie 1.000 Euro ausgezeichnet, die von TV-Wartezimmer gesponsert werden.