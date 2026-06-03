Adtelligent, Uklon Ads und Advision haben programmatisches DooH auf LED-Dachscreens von Uklon-Fahrzeugen in der Ukraine gestartet. Die Kooperation schließt mobiles Fahrzeuginventar an standardisierte Programmatic-Workflows an. Damit ist Uklon einer der ersten Anbieter von diesem Werbemodell in Osteuropa.

Die LED-Displays auf den Fahrzeugdächern werden zentral über das Advision-CMS verwaltet. Die Buchung und Auslieferung der Kampagnen werden über die Programmatic-Software von Adtelligent gebucht und ausgespielt — mit Echtzeit-Auslieferung entlang städtischer Routen.

Autodächer-LEDs sind von Stromversorgung unabhängig

Das Projekt ist Teil der breiteren Strategie von Uklon, In-App- und DooH-Inventar in einem Retail-Media-Netzwerk zusammenzuführen. Post-Campaign-Reporting und Echtzeit-Analytics sind Teil des Angebots. Der Betrieb mit unterbrechungsfreier Stromversorgung ist laut Advision-CEO Oleksandr Savytskyi für Werbetreibenden in der Ukraine besonders wichtig.

Der Launch schließt an der programmatischen Kampagne für die Supermarktkette Fora an, die Advision und Adtelligent 2025 gemeinsam umsetzten und die auf die Shortlist der IAB Mixx Awards 2025 kam.

„Wir sehen dieses Projekt als ersten Schritt zum Aufbau eines Smart-Advertising-Ökosystems, in dem der Nutzerkontakt innerhalb einer einheitlichen Infrastruktur geplant werden kann“, sagt Anastasiya Shmal, VP of Retail Media bei Adtelligent.