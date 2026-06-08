Aus New York soll es Richtung Florida gehen: Die Tourismusorganisation „Visit Lauderdale“ sprach im Mai die New Yorker an, um den nächsten Urlaub in der Stadt in Florida zu buchen. Dafür nutzte Visit Lauderdale alle 22 digitalen Displays im Oculus des Westfield World Trade Center.

Die Kampagne wurde gemeinsam mit Spark, Westfield Rise und ANC entwickelt. Sie lief vom 4. bis 31. Mai und positionierte Greater Fort Lauderdale als sonnige Auszeit für Reisende aus New York. Zum Einsatz kamen Luftaufnahmen der Küste, Strandmotive sowie die Botschaft „Never Lose Your Splash“ auf dem gesamten Screen-Netzwerk im Oculus.

Inhalte je nach Standort im Gebäude

Für jeden Standort wurden maßgeschneiderte Inhalte produziert – von der 21.360 mal 720 Pixel großen „The Hundred“-Fläche entlang des Ost-West-Korridors bis hin zu kleineren Displays in Aufzügen und Durchgängen innerhalb des Gebäudes. Dadurch wurde die Kampagne weniger als klassische OoH-Buchung inszeniert, sondern vielmehr als koordinierte, räumlich erlebbare Installation.

Die Kampagne hatte einen Share of Voice von 10 Prozent im gesamten Westfield-WTC-Netzwerk. Damit erreichte sie Pendler, Shopper und Touristen an einem der meistfrequentierten Standorte in Lower Manhattan.

Kaufkräftige Zielgruppe

Laut Angaben der beteiligten Unternehmen zieht der Standort wohlhabende Besucher an: Das durchschnittliche Haushaltseinkommen betrage 152.053 US-Dollar, die Ausgaben sind 131 US-Dollar pro Besuch. Zudem verweile man dort durchschnittlich 80 Minuten.

Für Visit Lauderdale bot das Oculus somit eine Kombination aus architektonischer Wirkung, kaufkräftiger Zielgruppe und wiederholter Sichtbarkeit entlang einer einzelnen Pendel- oder Shopping-Route.

„Greater Fort Lauderdale ist ein Reiseziel, das genau das bietet, wonach Reisende aus New York suchen, wenn sie abschalten wollen – Sonne, Wasser, Leichtigkeit und ein völlig anderes Tempo“, sagt Dulani Porter, EVP und Partner bei Spark. „Das Oculus bietet uns eine der architektonisch spektakulärsten Bühnen für OoH-Werbung im ganzen Land“.