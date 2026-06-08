Aus New York soll es Richtung Florida gehen: Die Tourismusorganisation „Visit Lauderdale“ sprach im Mai die New Yorker an, um den nächsten Urlaub in der Stadt in Florida zu buchen. Dafür nutzte Visit Lauderdale alle 22 digitalen Displays im Oculus des Westfield World Trade Center.
Die Kampagne wurde gemeinsam mit Spark, Westfield Rise und ANC entwickelt. Sie lief vom 4. bis 31. Mai und positionierte Greater Fort Lauderdale als sonnige Auszeit für Reisende aus New York. Zum Einsatz kamen Luftaufnahmen der Küste, Strandmotive sowie die Botschaft „Never Lose Your Splash“ auf dem gesamten Screen-Netzwerk im Oculus.
Inhalte je nach Standort im Gebäude
Für jeden Standort wurden maßgeschneiderte Inhalte produziert – von der 21.360 mal 720 Pixel großen „The Hundred“-Fläche entlang des Ost-West-Korridors bis hin zu kleineren Displays in Aufzügen und Durchgängen innerhalb des Gebäudes. Dadurch wurde die Kampagne weniger als klassische OoH-Buchung inszeniert, sondern vielmehr als koordinierte, räumlich erlebbare Installation.
Die Kampagne hatte einen Share of Voice von 10 Prozent im gesamten Westfield-WTC-Netzwerk. Damit erreichte sie Pendler, Shopper und Touristen an einem der meistfrequentierten Standorte in Lower Manhattan.
Kaufkräftige Zielgruppe
Laut Angaben der beteiligten Unternehmen zieht der Standort wohlhabende Besucher an: Das durchschnittliche Haushaltseinkommen betrage 152.053 US-Dollar, die Ausgaben sind 131 US-Dollar pro Besuch. Zudem verweile man dort durchschnittlich 80 Minuten.
Für Visit Lauderdale bot das Oculus somit eine Kombination aus architektonischer Wirkung, kaufkräftiger Zielgruppe und wiederholter Sichtbarkeit entlang einer einzelnen Pendel- oder Shopping-Route.
„Greater Fort Lauderdale ist ein Reiseziel, das genau das bietet, wonach Reisende aus New York suchen, wenn sie abschalten wollen – Sonne, Wasser, Leichtigkeit und ein völlig anderes Tempo“, sagt Dulani Porter, EVP und Partner bei Spark. „Das Oculus bietet uns eine der architektonisch spektakulärsten Bühnen für OoH-Werbung im ganzen Land“.
Oculus: Denkmal, Bahnhof & Einkaufszentrum
Das Oculus-Gebäude in Lower Manhattan vereint Erinnerung, Verkehr und Konsum in einem Gebäude. Das weiße Stahlgerüst soll eine Taube darstellen, die aus Händen losflattert. Damit symbolisiert die Architektur den Frieden in unmittelbarer Nähe zu den Anschlägen am 11. September 2001. Gleichzeitig ist es ein Verkehrsknotenpunkt mit zwölf U-Bahn-Linien, den PATH-Zügen nach New Jersey und Fußgängertunneln zu den umliegenden Bürogebäuden. Zudem fungiert das Oculus als Mall mit mehr als 80 Stores, Boutiquen und Restaurants.