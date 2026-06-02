Am internationalen Flughafen Taoyuan in Taiwan ging nach Angaben von E Ink das weltweit erste 75 Zoll große Farb-E-Paper-Display für DooH in Betrieb. Damit hält die großformatige E-Paper-Technologie erstmals Einzug in ein prominentes Werbeumfeld.

Das Display befindet sich in der Gepäckausgabe des Terminal 2. Laut E Ink verbindet die Installation hohe Werbewirkung mit einem deutlich geringeren Energieverbrauch als herkömmliche Digital Signage-Lösungen.

Von ESLs zu DooH

E-Paper-Displays sind bislang vor allem von elektronischen Regaletiketten (ESL), Fahrplänen oder Informationsanzeigen bekannt. Das Projekt in Taoyuan zeigt jedoch, dass die Technologie zunehmend auch für großformatige DooH-Anwendungen interessant wird. Da E-Paper nur beim Wechsel der Inhalte nennenswert Energie benötigt, können Bilder über lange Zeiträume mit minimalem Stromverbrauch dargestellt werden.

Die Installation ist ein Meilenstein für großformatige E-Paper-Displays. Anfang 2025 stellten die ersten Displayhersteller 75-Zoll-Lösungen auf der ISE vor. Bis zu diesem Zeitpunkt waren farbige E-Paper-Displays auf 32 Zoll beschränkt.

Am Flughafen Taoyuan kommt nun ein 75 Zoll großes Display des Herstellers Dynascan auf Basis von E Ink Kaleido zum Einsatz. Nach Angaben von E Ink unterstützt das Display sogar die Wiedergabe von Videos. Mit einer Bildaktualisierung von lediglich einer Sekunde pro Frame kann die Technologie jedoch nicht mit klassischen LED- oder LCD-Displays konkurrieren – wie bereits eine Demonstration am Dynascan-Stand auf der ISE zeigte:

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Flughafen testet neue Displaygattung

E Ink positioniert das E-Paper als nachhaltige Alternative für Standorte, an denen Inhalte nicht permanent wechseln, Sichtbarkeit aber dennoch wichtig ist. E-Ink-Präsident JM Hung rechnet mit einer steigenden Nachfrage nach besonders stromsparenden Displaytechnologien, da Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre Energieverbräuche weiter reduzieren wollen.

Auch Omni Media, der Vermarkter des Displays, sieht in E-Paper einen Baustein für nachhaltigere Werbenetzwerke. Laut Chairman Hung-Pin Chen gehe es künftig darum, verschiedene Displaytechnologien gezielt einzusetzen, um Werbewirkung und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden.

Das Projekt in Taoyuan zeigt, dass E-Paper zunehmend als ernsthafte Ergänzung im DooH-Markt wahrgenommen wird – insbesondere an Standorten, an denen Inhalte über längere Zeiträume unverändert bleiben können und Energieeffizienz eine zentrale Rolle spielt.