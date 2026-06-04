LG Electronics erweitert sein Digital Signage-Portfolio um ein 32 Zoll großes E-Paper-Display für den professionellen Einsatz – konzipiert für energieeffizientes Signage in Innenräumen.

Nach der Vorstellung auf der ISE Anfang des Jahres zeigt LG das Display auf der Infocomm 2026 erstmals in den USA – im Juli soll es dann in Europa gelauncht werden. Während E-Paper-Technologie inzwischen von mehreren großen Displayherstellern eingesetzt wird, hebt LG insbesondere das schlanke Design sowie das Remote Management über WebOS als Alleinstellungsmerkmale hervor.

Das Display verfügt über ein 32 Zoll großes QHD-Panel mit einer Auflösung von 2.560 mal 1.440 Pixeln. Nach äußerem Erscheinungsbild basiert die Lösung – wie viele vergleichbare Produkte – auf der Spectra-6-Technologie von E Ink. LG positioniert es als Alternative zu gedruckten Postern und statischem Signage im Einzelhandel, in Hotels und in Unternehmensumgebungen.

Für den Betrieb sorgt ein integrierter 72-Wh-Akku. Zusätzlich unterstützt das Gerät kabelloses Laden über einen abnehmbaren Magnetakku. Da E-Paper nur beim Aktualisieren der Inhalte Strom benötigt, lässt sich das Display über längere Zeiträume ohne Nachladen betreiben.

LG integriert die E-Paper-Lösung zudem in sein bestehendes Signage-Ökosystem. Auf Basis von WebOS lassen sich Inhalte aus der Ferne aktualisieren, Geräte überwachen, Software-Updates durchführen und Zeitpläne verwalten. Darüber hinaus wird das Display von LGs Supersign CMS unterstützt.

Das Display kommt ohne Hintergrundbeleuchtung aus und erinnert optisch an ein klassisches Papierposter. Mit einer Bautiefe von 8 bis 18 Millimetern und einem Gewicht von rund 3,1 Kilogramm inklusive Akku lässt es sich flexibel einsetzen und leicht versetzen.