Im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltungen im Retail-Tech-Umfeld verzichtet der Grassfish Summit bewusst auf Ankündigungen, Launches und Feature-Roadmaps. Es stehen andere Themen im Fokus: Instore Experience, Kundeninteraktion und die wachsende Bedeutung digitaler Touchpoints im stationären Handel.

In diesem Jahr kehrt Grassfish zu seinen Wurzeln zurück: In Wien, wo das Unternehmen gegründet wurde, versammelten sich mehr als 250 Partner, Kunden und Plattform-User in einem historischen Kino. Die Location prägte auch den Charakter des Events: persönlich, authentisch und geprägt von Storytelling statt Sales-Pitches.

Diese Authentizität bleibt ein zentrales Merkmal des Unternehmens. Trotz zunehmender Professionalisierung setzt Grassfish weiterhin stark auf die eigenen Mitarbeitenden. Gemeinsam mit Partnern stehen sie auf der Bühne und geben Einblicke in konkrete Projekte, Implementierungen und Erfahrungen aus der Praxis — aus Europa und darüber hinaus.

Das Ökosystem als strategischer Faktor

Die zentrale Botschaft des Summits: Ein starkes Ökosystem ist kein unterstützendes Bauteil, sondern die tragende Säule. Dieser Anspruch ist fest im Partnermodell von Grassfish verankert.

Im heutigen Digital Signage-Markt gleichen sich die Funktionsumfänge führender CMS-Plattformen zunehmend an. Differenzierung verschiebt sich damit auf andere Ebenen. Gefragt sind Fairness, Transparenz und langfristige Zusammenarbeit — getragen von belastbaren Supportstrukturen. Diese Faktoren schaffen Vertrauen, die entscheidende Währung in komplexen Retail-Technologieprojekten.

Gleichzeitig gewinnen „Soft Factors“ an Bedeutung, die viele Anbieter unterschätzen. Grassfish investiert gezielt in die emotionale Bindung zwischen Partnern, Kunden und Marke. Der Summit fungiert dabei als zentraler Treffpunkt für den Aufbau und die Pflege dieses Netzwerks.

Inspiration über den Konferenzraum hinaus

Auch die diesjährige Ausgabe in Wien zeigte: Der Grassfish Summit ist weit mehr als eine klassische Konferenz. Networking und gemeinschaftliche Erlebnisse sind integrale Bestandteile des Konzepts.

Abendveranstaltungen schaffen informelle Räume für Austausch und Beziehungsaufbau. Die etablierte Retail Safari führt die Teilnehmenden direkt in die Stadt und zu innovativen Store-Konzepten sowie realen Installationen. Diese kuratierten Touren verbinden Theorie und Praxis und machen sichtbar, wie digitale Lösungen auf der Fläche wirken.

Eine Benchmark für Partner-Events

Innerhalb der Branche gilt der Grassfish Summit als eines der stärksten jährlichen Partnerformate eines Plattformanbieters. Der Erfolg basiert auf dem bewussten Verzicht auf typische Schwächen vieler Veranstaltungen: Produktzentrierung, Einwegkommunikation und rein transaktionales Networking.

Stattdessen schafft Grassfish ein kollaboratives Umfeld, in dem Partner und Kunden aktiv eingebunden sind, Best Practices offen geteilt werden und die Zukunft des stationären Handels über Softwarefunktionen hinaus diskutiert wird.