Nachdem Sparta Capital Managment den deutschen Außenwerber Hygh übernommen hat und die beiden Co-Founder Fritz Frey und Antonius Link ihre Führungsämter niedergelegt haben, ist nun auch klar, wer neuer CEO wird: Uli Wurth übernimmt den Posten. Er ist bereits seit 2023 als CFO bei Hygh tätig.

Bevor er zu Hygh kam, war Uli Wurth CFO bei Fleetpool Group, einem Anbieter von Auto-Abonnements und seit ihrer Übernahme 2022 eine Tochtergesellschaft der Société Générale. Davor war viele Jahre in verschiedenen leitenden Finanzfunktionen bei Bertelsmann und RTL Deutschland tätig.

Damit bildet Uli Wurth zusammen mit dem neuen Chairman Shaun Gregory die Führungsspitze von Hygh. Nach einem Bericht von Turi2 hat der bisherige CEO Lauritz Elmshäuser das Unternehmen verlassen. Der Branchenplattform zufolge wird Uli Wurth zunächst auch die CFO-Rolle beibehalten.