Vom 13. bis 19. Juni 2026 fand im Las Vegas Convention Center die Infocomm 2026 statt. Sie zählte 807 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 36.7oo Quadratmetern. International Besucher machten 20 Prozent aus. Die Teilnehmer kamen aus 94 Ländern.

Zwar kamen 12 Prozent weniger Besucher als 2025, jedoch wuchs die Zahl im End-User-Bereich auf 37 Prozent des Publikums. Das zeigt, dass ProAV-Lösungen für Unternehmenskunden bedeutsamer werden.

Veranstalter und Branchenverband Avixa stellte das Thema „Engagement“ in den Mittelpunkt. „Die diesjährige Infocomm war die interaktivste und fesselndste Veranstaltung, die wir je organisiert haben“, sagt Jenn Heinold, Senior Vice President Expositions Americas bei Avixa. Dabei verlagerten immersive Formate wie „Smart Workplace“, „Retail Experience“ und „Avixa TV“ zusammen mit Live-Demos und Lernangeboten den Schwerpunkt der Messe – von der Präsentation zur aktiven Teilnahme.

AI steht im Mittelpunkt

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum bestimmenden Thema auf der gesamten Ausstellungsfläche und im Konferenzprogramm. Von der Zusammenarbeit am Arbeitsplatz über die Erstellung von Inhalten bis hin zum Kundenerlebnis und zur betrieblichen Effizienz – AI-Anwendungen waren in Produktvorstellungen und Schulungsveranstaltungen durchgängig integriert.

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Das Thema unterstrich die Konvergenz von AV-, IT-, Broadcast- und datengesteuerten Technologien.

Medienpräsenz wächst

Die Infocomm 2026 führte zudem ihren ersten „Media Day“ ein. Er bot kuratierte Führungen mit den Schwerpunkten „Future of Work“ und „Future of Experience“. Die Aktionen trugen dazu bei, dass auch Besucheranzahl der Medienvertreter um 35 Prozent stieg. Ein Indiz dafür, dass es ein breites Interesse daran gibt, wie sich die Branche wandelt.

Das Fortbildungsprogramm umfasste mehr als 300 Veranstaltungen zu den Themen AI, Digital Signage, Unternehmens-IT, Broadcast-AV, Zusammenarbeit und Erlebnisgestaltung – und bekräftigte damit die Rolle der Infocomm sowohl als Fachmesse als auch als Wissensplattform.

Der Ausblick

Avixa nutzte die Veranstaltung, um „Reside“ anzukündigen, ein neues Format, das auf den Markt für Haustechnik-Integration abzielt und parallel zu „Lightapalooza“ auf der Infocomm 2027 erstmals vorgestellt werden soll. Die Initiative unterstreicht die zunehmende Überschneidung zwischen AV-Ökosystemen im privaten und gewerblichen Bereich.

Die Infocomm findet im nächsten Jahr vom 12. bis 18. Juni 2027 in Orlando, Florida, statt.