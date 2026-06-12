In der nächsten Woche richten sich alle ProAV-Augen der USA auf Las Vegas: Dort findet die wichtigste US-Messe für ProAV und Digital Signage, die Infocomm 2026, statt. Ab dem 13. Juni starten die Konferenz, die Messe ist ab dem 17. Juni geöffnet.

Und auch invidis wird mit von der Partie sein. Schon lange stand die Infocomm auf unserem Event-Kalender, doch dieses Jahr ist unsere Präsenz dort wichtiger denn je. Seit der Integration des nordamerikanischen Fachportals Sixteen:Nine in invidis.com hat unsere internationale Berichterstattung ein neues Level erreicht. Wir sind nun auch in den USA und dem Rest der Welt eine zentrale Wissensressource für die Digital Signage- und DooH-Industrie.

Das kommt auch unser deutschen Berichterstattung zugute. Beide Branchen internationalisieren sich immer stärker, und Trends aus der ganzen Welt werden bei uns verarbeitet und für den DACH-Markt analysiert. Somit bauen wir unsere Kompetenz und unseren USP noch einmal deutlich aus.

invidis auf der Main Stage

Das wird auch dadurch untermauert, dass invidis zum ersten Mal auf der Hauptbühne der Infocomm vertreten ist: Das für Mittwoch um 13:30 Uhr angesetzte Forum mit dem Titel „The Future of Digital Signage: AI, Platforms, Experience“ rückt Digital Signage in den Fokus der gesamten AV-Branche. Organisiert von invidis, verbindet das kompakte Konferenzformat Keynote-Vorträge, Podiumsdiskussionen und Innovationspräsentationen.

Florian Rotberg und Stefan Schieker eröffnen die Veranstaltung mit der invidis-Keynote und präsentieren den aktuellen Stand des globalen Digital Signage-Marktes. Im Mittelpunkt der Sitzung stehen Wachstumstreiber, strukturelle Veränderungen im Ökosystem und die zunehmende Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Gestaltung von Inhalten, Betriebsabläufen und Plattformstrategien. Im Anschluss an die Keynote folgt eine auf Nordamerika ausgerichtete Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit der Digital Signage Federation. Vertreter von Bluefin, Navori Labs und Poppulo werden ihre Perspektiven zu regionalen Marktentwicklungen, Kundenerwartungen und der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen entlang der gesamten Signage-Wertschöpfungskette teilen.

Ganz im klassischen invidis-Stil stehen auch Innovation und Best Practice im Mittelpunkt des Programms. Die Session „Best of Signage“ präsentiert herausragende Projekte aus aller Welt und zeigt, wie führende Marken Digital Signage einsetzen, um Wirkung zu erzielen und messbaren Mehrwert zu schaffen. Im Anschluss folgt „First Movers of NextGen Signage“, bei dem Unternehmen wie SignageOS, Ameria und Futuresource Einblicke in aufkommende Technologien und neue Ansätze geben, die bereits die nächste Phase der Branche prägen.

Erweiterung des Jahrbuchs auf Amerika

Ein zentraler Höhepunkt des Forums ist die Vorstellung des invidis Digital Signage Yearbook Americas Edition. Zum ersten Mal veröffentlicht invidis eine eigene Amerika-Ausgabe der sogenannten „Bibel der Branche“, einschließlich detaillierter Marktrankings und Analysen für Nord- und Lateinamerika.

Dieser Schritt spiegelt die wachsende Bedeutung der Region Amerika in der globalen Digital-Signage-Landschaft wider. Reife Märkte in den Vereinigten Staaten und Kanada bauen ihre Implementierungen und Dienstleistungen weiter aus, während Lateinamerika als aufstrebende Wachstumsregion an Bedeutung gewinnt, mit steigenden Investitionen in den Bereichen Einzelhandel, Verkehr und Smart-City-Umgebungen. Die neue Jahrbuchausgabe soll der Branche in beiden Regionen einen umfassenden und transparenten Bezugspunkt bieten.

Retail Experience: Digital Signage in Aktion

Neben der Präsenz auf der Hauptbühne ist invidis auch an der „Retail Experience“ der Infocomm (Stand C9425) beteiligt, wo das Unternehmen zweimal täglich ausgewählte Vorzeigeprojekte vorstellt. Die Installation ist als vernetzte Einzelhandelsumgebung konzipiert, die veranschaulicht, wie Digital Signage, AV-Systeme und datengesteuerte Plattformen über die gesamte Customer Journey hinweg zusammenwirken.

Das Konzept spiegelt einen allgemeinen Wandel im Einzelhandel wider, bei dem physische Geschäfte zunehmend mit digitalen Plattformen verzahnt werden. Die Experience zeigt, wie Marken Inhalte, Analysen und vernetzte Systeme nutzen, um dynamisch auf das Kundenverhalten zu reagieren und ansprechendere Umgebungen zu schaffen. Lösungen von Partnern wie Bluesound Professional, Brightsign, Poppulo und Samsung bilden das Rückgrat der Installation und veranschaulichen, wie verschiedene Technologien zu einem zusammenhängenden Ökosystem verschmelzen.

Besucher können erleben, wie Digital Signage alles unterstützt – von der Attraktivität der Ladenfront über die Navigation im Laden bis hin zur Kommunikation am Point of Sale. Der Fokus liegt nicht nur auf der visuellen Wirkung, sondern auch auf betrieblicher Effizienz und messbaren Ergebnissen, wobei hervorgehoben wird, wie Signage sowohl zur Kundenbindung als auch zur Geschäftsleistung beiträgt.