Die It Works Group macht einen weiteren Baustein ihrer Planungsplattform Locatrics breit zugänglich: Den „Creative Check“, der seit einiger Zeit intern genutzt wird, können Advertiser und Agenturen ab sofort als Self-Service-Tool eigenständig nutzen.

Das bedeutet: Werbemittel lassen sich direkt hochladen und automatisiert auswerten — ohne Umweg über die Agentur.

Der Creative Check bewertet Motive für OoH in mehreren Bereichen. Zum Beispiel wie sehr die Überschrift aufmerksam macht oder wie visuell komplex die Darstellungen sind. Außerdem gibt die AI Benchmarks, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, das man sich an das Motiv erinnert.

Mehr als 100 Kampagnen nutzten AI-Tool bereits

Nach Angaben von It Works haben bereits mehr als 100 Kampagnen den Check durchlaufen. Darunter ist auch die bundesweite DooH-Kampagne der Pelorus Jack Foundation von Schauspieler Hannes Jaenicke.