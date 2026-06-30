Der Best 18/1 Award geht 2026 in seine 20. Runde. Eine achtköpfige Fachjury aus Marketing- und Kreativwirtschaft – darunter Vertreter von Sunzinet, Yello Strom und Eve AI – sichtete 135 eingereichte Plakatmotive und einigte sich auf eine Shortlist von zehn Finalisten. Bewertet wurden Originalität, Plakativität, Aufmerksamkeitswert sowie das Zusammenspiel von Motividee und Marke.

Die nominierten Motive stammen von Marken aus unterschiedlichen Branchen, darunter der Finanzdienstleister Scalable Capital, Rewe und der Nahrungsergänzungsmittelhersteller Orthomol. Jedes Motiv tritt in den drei Formaten 18/1, 8/1 und 4/1 an. Ob ein Sujet bereits im Aushang war, geplant ist oder eigens für den Wettbewerb entstand, spielt keine Rolle – alle Einreichungen durchlaufen dieselben Kriterien.

Die zehn nominierten OoH-Kampagnen:

Kwio – „Bagg to school“

Swirl – „Schmutzkampagnen? Nicht mit uns“

Crazy Bastard Sauce – „Unsere Hotline“

Frank – „suppi“

Bionade – „Ohne KI* gemacht“

Abus – „Diebstahl“

Birkel – „Da ist ein H in meiner Suppe“

Scalable Capital – „Börse Mädchen“

Orthomol – „Fanta fear“

Rewe – „Die Kunst der Verrührung“

Bei der Preisverleihung am 10. September stimmt das anwesende Publikum live über den Sieger ab. Der Gewinner erhält eine bundesweite Plakatierungskampagne im Mediawert von 1,7 Millionen Euro sowie eine Kreativprämie von 10.000 Euro. Seit der Erstausgabe 2003 hat der Award – von der ASS Werbe GmbH ausgerichtet – nach eigenen Angaben über 20 Millionen Euro Mediawert und mehr als 140.000 Plakatierungen generiert.

Im vergangenen Jahr gewann das Plakatmotiv „Flotter Dreier“ für die Haartrocknerserie von Philips den Award.