Die Sieger des Außenwerbewettbewerbs Best 18/1 Award. Um Rahmen einer Gala in Köln mit rund 1.000 Gästen wurden die Gewinner bekanntgegeben.

Den ersten Platz räumte die Werbeagentur „das Herz“ für Philips DACH Market mit dem Spruch „Flotter Dryer“ ab, der die Haartrocknerlinie des Unternehmens bewarb. Schon vor zwei Jahren konnte mit dem „Bowljob“ ein anzügliches Wortspiel den Award für sich gewinnen.

In diese Richtung ging auch Platz 2, mit Orion Versand und der Agentur Trickster als Runner-up mit dem „Einführungsangebot“.

Platz 3 konnte die Agentur Adesso mit dem Motiv „Alles eine Frage des Schraubens“ für Spax für sich entscheiden.

Runder Geburtstag 2026

Die Sieger wurden per Live-Voting vom Publikum aus den Top-10-Motiven ermittelt, die eine Jury ausgewählt hatte.

Der Erstplatzierte erhält eine deutschlandweite Plakatkampagne im Wert von 1,6 Millionen Euro Media, inklusive Druck und Plakatierung. Die betreuende Gewinner-Agentur erhält 10.000 Euro in bar.

Thaddäus Assenmacher vom Veranstalter ASS Werbegesellschaft kommentiert: „Plakate sind das letzte große Massenmedium, das Menschen im öffentlichen Raum direkt erreicht – ohne Ablenkung, ohne schnellen ‚Wegwischer‘ wie auf dem Smartphone. Dieses Event liefert jedes Jahr neue Inspirationen für starke Kampagnen.“

Nächstes Jahr wird der Best 18/1 Award wieder vergeben – und feiert dann auch sein 20-jähriges Bestehen.

Die Sieger des Best 18/1 Awards 2025

Philips DACH/das Herz: „Flotter Dryer“ Orion Versand/Trickster: „Einführungsangebot“ Spax/Adesso: „Alles eine Frage des Schraubens“

