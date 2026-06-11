Der US-amerikanische Außenwerber Outfront Media startet an der Los Angeles Union Station das erste offizielle Werbe- und Erlebnisprogramm. Damit bindet man den historischen Verkehrsknotenpunkt in sein Transit-Media-Portfolio ein.

Das Programm umfasst Werbe­möglichkeiten im Innen- und Außenbereich sowie Station-Takeovers, ergänzt durch großformatige Digital-Netzwerke entlang der Strecke. Laut Outfront verzeichnet die Station jährlich 14,8 Millionen Passagiere – über Metrolink, Metro Rail, Amtrak, Bus und regionale Nahverkehrs­dienste.

Station ist Fan-Zone während WM

Die Union Station ist zudem als offizielles Fifa World Cup 2026 Fan Zone für Los Angeles ausgezeichnet. WM-Spiele werden live auf den digitalen Displays der Station übertragen, wodurch Marken ihre Zielgruppen direkt dort erreichen können, wo sich Fans und Reisende während des Turniers aufhalten.

Die erste Werbung schält dabei die Los Angeles Sports & Entertainment Commission, die das Los Angeles World Cup 2026 Host Committee leitet. Ihre Kampagne läuft über reichweitenstarke Placements und begrüßt Einheimische wie Besucher im Vorfeld des Turniers.

Michael Wells, SVP Asset Development & Brand Integration bei Outfront, sieht in der Union Station ein kulturelles und architektonisches Herzstück von Los Angeles – und damit eine Plattform, über die Marken Millionen Menschen in realen Momenten erreichen.

Die Los Angeles Union Station wurde 1939 eröffnet und zählt bis heute zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt.