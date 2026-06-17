Markenänderung in der deutschen Außenwerbelandschaft: In diesem Jahr nannte sich der FAW zum BAM, zum Bundesverband Außenmedien. Dass die Namensänderung viel mehr als nur ein kosmetische Marketingmaßnahme war, erklären Verbandspräsident Alexander Stotz und Hauptgeschäftsführer Kai-Marcus Thäsler im Interview mit dem OOH-Magazin.
Hier können Sie die aktuelle Ausgabe 1/2026 des OOH-Magazins lesen.
Im Gespräch gehen die beiden Führungskräfte auf das Wesen von DooH, auf die neuen Möglichkeiten politischer Einflußnahme und auf den zukünftigen Kampf mit den großen Digitalplattformen ein.
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