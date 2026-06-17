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"Wir machen deutlich mehr als Werbung"

Vom FAW zum BAM: Im Doppelinterview im OOH-Magazin erklären Präsident Alexander Stotz und Geschäftsführer Kai-Marcus Thäsler die Hintergründe und werfen einen Blick auf die Zukunft der Außenwerbung.
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Alexander Stotz (links) und Kai-Marcus Thäsler vom BAM im OOH-Magazin-Interview (Fotos: BAM/invidis)
Alexander Stotz (links) und Kai-Marcus Thäsler vom BAM im OOH-Magazin-Interview (Fotos: BAM/invidis)

Markenänderung in der deutschen Außenwerbelandschaft: In diesem Jahr nannte sich der FAW zum BAM, zum Bundesverband Außenmedien. Dass die Namensänderung viel mehr als nur ein kosmetische Marketingmaßnahme war, erklären Verbandspräsident Alexander Stotz und Hauptgeschäftsführer Kai-Marcus Thäsler im Interview mit dem OOH-Magazin.

Hier können Sie die aktuelle Ausgabe 1/2026 des OOH-Magazins lesen.

Im Gespräch gehen die beiden Führungskräfte auf das Wesen von DooH, auf die neuen Möglichkeiten politischer Einflußnahme und auf den zukünftigen Kampf mit den großen Digitalplattformen ein.

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OOH-Magazin 1/2026: OoH im All-Time-High