Der Londoner Anbieter von Premium-Flächen Outernet und die Comcast-Tochter Freewheel gehen eine strategische Partnerschaft ein. Damit können Medienanbieter künftig auf das immersive DooH-Inventar von Outernet über die SPP-Plattform von Freewheel zugreifen.

Freewheel bringt damit klassische TV- und CTV-Budgets erstmals direkt auf ikonische DooH-Flächen. Im Zentrum der Partnerschaft steht dabei die programmatische Anbindung. Für Mediaplaner verschmelzen DooH und Video-Advertising zunehmend zu einer gemeinsamen Buchungslogik.

2.260 Quadratmeter LED in 16K

Outernet gilt in der Digital Signage-Branche als Leuchtturmprojekt: Das „Now Building“ nahe der Station Tottenham Court Road verfügt über rund 2.260 Quadratmeter LED-Fläche in 16K-Auflösung. Der Standort zieht mit seinem frei zugänglichen, immersiven Erlebnis große Besuchermengen an.

Mit der Integration wollen die Unternehmen Premium-Videoformate konsequent über Screens hinweg skalieren — von Streaming und TV bis in den öffentlichen Raum. Für Werbetreibende entsteht damit ein weiterer Baustein, um Bewegtbildkampagnen kanalübergreifend auszuspielen.