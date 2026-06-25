Zu den Cannes Lions 2026 stellt die französische DooH-Plattform Displayce eine Suite aus drei spezialisierten AI-Agenten vor. Diese sollen den gesamten Prozess der Mediaplanung abdecken. Dabei können sie Briefings auswerten, Vertriebspräsentationen erstellen und Kampagnen analysieren.

Das neue System ist über das Model Context Protocol, MCP, verfügbar, das Assistenten wie ChatGPT oder Claude integrieren kann. Die Grundlage der Plattform ist zudem eine spezialisierte Infrastruktur aus proprietären Daten zu Zielgruppen, Mobilität und Inventar.

Agenten planen, erstellen Präsentation, werten aus

Der erste Agent übersetzt dabei ein Briefing in Mediapläne, die sich mit programmatisch buchbaren Screens aktivieren lassen. Der zweite wandelt eine Screen-Auswahl in eine Sales-Präsentation um, die sich bearbeiten und anpassen lässt. Der dritte Agent analysiert Kampagnenergebnisse und generiert daraus Berichte für Agenturen.

„Wir sind überzeugt, dass die Zukunft von KI in der Werbung nicht in autonomen Blackbox-Systemen liegt, sondern in Agenten, die mehr Verständnis, Transparenz und Intelligenz in mediale Entscheidungen bringen“, sagt Hayssam Soueidan, CTO von Displayce.

Displayce richtet die Suite explizit als Unterstützungswerkzeug für Mediateams aus. Die Agenten übernehmen Analyse, Exploration und Entscheidungsvorbereitung – nicht die Entscheidung selbst. Damit zielt das Unternehmen auf die Planungsebene, nicht auf die Ausführung.