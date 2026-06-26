Viooh hat zur Cannes Lions 2026 einen AI-Agenten für die automatisierte Erstellung von PMP-Deals vorgestellt. Der sogenannte Seller Agent verarbeitet eingehende Kampagnen-Briefs und gibt auf dieser Basis kuratierte Deal Packages zurück.

Die Plattform war bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 in Betrieb. In diesem Zeitraum hat sie laut Viooh mehr als 100 Anfragen bearbeitet.

Bisher war die Deal-Vorbereitung bei programmatischem DooH ein manueller Prozess. Planung, Verhandlung und RFP-Koordination lagen außerhalb der automatisierten Delivery-Infrastruktur. Der Seller Agent setzt an diesem Punkt an und übernimmt die Schritte zwischen Briefing und Kampagnenstart.

Technologisch aufgebaut auf einem Natural-Language-Interface. Käufer beschreiben dabei ihre Kampagnenparameter im Dialog mit dem Agenten. Dieser verarbeitet geografische Targeting-Kriterien, Proximity-Daten und synthetisches Audience Indexing, um Deal Packages in Sekunden bis Minuten zu liefern.

Zugang über Viooh oder MCP

Der Zugang ist über die eigene Viooh-Oberfläche oder per Model Context Protocol möglich — MCP-kompatible AI-Clients lassen sich damit direkt anbinden. Ab Q3 2026 sollen Käufer den Seller Agent ohne Viooh-seitigen Support direkt nutzen können. Bisher lief die Plattform als begleiteter Managed Service.

Geplant ist außerdem die Registrierung bei den Branchenprotokollen Ad-CP und AAMP. „Wir haben unseren Seller Agent entwickelt, um den größten Reibungspunkt im Kampagnenlebenszyklus zu beseitigen: die Schritte, die stattfinden, bevor eine Kampagne ausgeliefert wird“, sagt Ludovic Menard, Chief Product Officer bei Viooh.

Neben Viooh hat im JC-Decaux-Ökosystem auch Displayce seine neue Agentic-Suite vorgestellt.