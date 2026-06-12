Pleatsmama ist für seine Produkte aus recycelten Materialien bekannt — da passt die Wahl des Displaysystems ins Bild: Das Label hat seinen Flagshipstore in Seoul mit Samsung-Color-E-Paper-Displays ausgestattet.

Mit den neuen Screens wurden gedruckte Lösungen für Promotions, Produktinformationen und Markenkommunikation ersetzt. Digitale Updates senken nun den Bedarf für Printmaterialien. Die Displays lassen sich zudem aus der Ferne bespielen.

Inhaltlich decken die installierten Displays Produktbeschreibungen, Kampagnenbotschaften und mehrsprachige Inhalte ab. Außerdem sollen sie Kunden dabei helfen, die Nachhaltigkeitsinitiativen und das Sortiment der Marke besser zu verstehen.

Alternative für nachhaltigkeitsorientierte Retailer

Samsung hat seine Color-E-Paper-Plattform als stromsparende Alternative zu konventioneller Digitalsignage entwickelt: Die Displays verbrauchen Energie nur beim Wechsel von Inhalten und halten statische Bilder ohne kontinuierliche Stromzufuhr.

Die Pleatsmama-Installation ist überschaubar – liefert aber ein praxisnahes Retail-Beispiel für eine Technologiekategorie, die bislang kaum in publizierten Rollouts auftaucht. E-Paper-Anbieter positionieren ihre Lösungen zwar zunehmend als nachhaltige Signagelösung, doch der großflächige kommerzielle Einsatz bleibt vergleichsweise selten.

Das Anwendungsszenario zeigt, wo Color E-Paper seine Stärken am besten ausspielen kann: in Retailumgebungen, die regelmäßig wechselnde Werbebotschaften benötigen, aber weder Video noch andere dynamische Inhalte erfordern.