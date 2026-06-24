Der deutsche Marktführer in der Außenwerbung Ströer erweitert seinen Kulturshop – die unternehmenseigene Plattform für Kulturschaffende. Das Angebot gibt es nach dem Start in Köln nun auch im Raum Berlin und München.

In einem dafür zugeschnittenen Self-Service-Portal können kulturelle Einrichtungen OoH- und DooH-Kampagnen vereinfacht planen, buchen und steuern. Dabei müssen sie den gewünschten Zeitraum sowie das Budget angeben und das Plakatmotiv hochladen. Das Angebot richtet sich vor allem an Museen, Theater, Festivals und Konzerte.

Kampagnen ab 399 Euro buchbar

Auf Kulturkampagne.de bekommen Kulturtreibende Sonderkonditionen. Die Tarife sind dabei live im Shop einsehbar. Nach Angaben von Ströer starten die Preise für Kampagnen bei 399 Euro. Zudem gibt es flexible Bezahlmodelle. Nach der Freigabe startet die Kampagne dann automatisch.

„Mit Kulturkampagne.de geben wir Theatern, Festivals und Konzertveranstaltern ein Werkzeug, mit dem sie Kampagnen so einfach buchen wie ein Zugticket“, sagt Alexander Stotz, CEO von Ströer Media Deutschland.

In Köln nutzte beispielsweise das C/O-Pop-Festival 2026 das Angebot, um für seine Veranstaltung zu werben. Laut Ströer soll das Angebot auf weitere Städte in Deutschland ausgeweitet werden.