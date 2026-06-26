Die Out-of-Home-Branche in den USA startet mit einem Rekord ins Jahr 2026: Im ersten Quartal setzte der Markt rund 2,12 Milliarden US-Dollar um – so viel wie nie zuvor in einem ersten Quartal. Gleichzeitig wächst die Branche damit das 20. Quartal in Folge.

Laut Zahlen der Out of Home Advertising Association of America, OAAA, entspricht das einem Plus von 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Entwicklung knüpft an das starke Gesamtjahr 2025 an.

DooH wächst um 12,9 Prozent

Treiber bleibt weiterhin Digital-out-of-Home: Die Umsätze im DooH-Segment legten um 12,9 Prozent zu. Digitale Werbeträger machten damit 36 Prozent des gesamten OoH-Umsatzes aus – ein klares Zeichen dafür, dass Werbungtreibende verstärkt auf flexible, datengetriebene Kampagnen setzen.

Aber auch klassische Formate entwickelten sich positiv. Die nicht-digitalen Erlöse stiegen insgesamt um 4,1 Prozent.

Besonders dynamisch zeigte sich der Bereich Transitwerbung mit einem Wachstum von 18 Prozent. Straßenmöbel legten um 11,5 Prozent zu. Das größte Segment bleibt weiterhin das Billboard-Geschäft, das um 4,8 Prozent wuchs.

Tech-Ausgaben für OoH legen um 139 Prozent zu

Starke Impulse kamen zudem aus der Tech-Branche: Unternehmen aus den Bereichen Computer, Software und Internetservices steigerten ihre OoH-Ausgaben im Vergleich zum ersten Quartal 2025 um 139 Prozent. Der Anstieg ist vor allem getrieben von Unternehmen mit starkem AI-Fokus, die ihre Markenbekanntheit ausbauen wollen.

Die OAAA sieht in den aktuellen Zahlen bestätigt, dass OoH im Mediamix weiter an Bedeutung gewinnt – insbesondere, weil sich hohe Reichweiten mit digitalen Targeting-Möglichkeiten kombinieren lassen. Bereits 2025 erzielte die Branche einen Rekordumsatz von 9,46 Milliarden US-Dollar.

Zusätzlich hat die OAAA kürzlich die Jury für die OBIE Awards 2026 bekannt gegeben. Das jährliche Kreativranking der Branche steht in diesem Jahr unter der Leitung von Pereira O’Dell. Zum Gremium gehören unter anderem Kreativverantwortliche von Microsoft AI, Wieden+Kennedy, 72andSunny, Giant Spoon, Goodby Silverstein & Partners und VML. Die Preisverleihung findet am 15. Oktober 2026 im Museum of Modern Art in New York statt.