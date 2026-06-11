Das Tech-Travel-Unternehmen Weroad nimmt die Fußball-WM 2026 als Anlass für eine OoH-Kampagne. Dafür plakatiert Weroad am Alexanderplatz zwei große OoH-Motive auf rund 12 x 10 Metern. Zusätzlich verteilt man 2.000 A1-Poster in Berlin-Mitte, Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg

Inhaltlich stellt der Reiseveranstalter zwei Emotionen gegenüber: das kurzfristige Glücksgefühl beim Fußball die bleibenden Erfahrungen einer Reise. Die Botschaften lauten: „Fußball verbindet Fremde für 90 Minuten – gemeinsam den Machu Picchu besteigen verbindet fürs Leben.“ Oder: „Fußball verbindet Fremde für 90 Minuten – gemeinsam Riesenwellen auf Bali reiten verbindet fürs Leben.“

Die Aktion passt in die Marketing-Strategie von Weroad: Aktuelle Momente nutzen, um auf sich als Marke aufmerksam zu machen.

Weroad wollte Toni Kroos schon in den Urlaub schicken

Bereits zur Heim-EM 2024 griff man dabei de Fußball-Kontext auf, um für seine Produkte zu werben. Damals empfahl man Toni Kroos einen längeren Urlaub nach dem Turnier, da dieser seine professionelle Karriere nach dem Turnier beendete.

Die Kampagne zur WM von Weroad läuft vom 15. bis 28. Juni 2026.