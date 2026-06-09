WOO Awards 2026 Das sind die Gewinner

Im Rahmen ihres Global Congress in London zeichnete die World Out of Home Organization, WOO, Kampagnen, Technologien und Personen aus der Branche aus. Die Gewinner kommen aus Australien, Kanada, Indien, Japan, den USA und dem Nahen Osten. Vergeben wurden die Awards in den Kategorien Kreation, Nachhaltigkeit, technische Innovation sowie für individuelle Leistungen.

Die diesjährigen Einreichungen spiegelten die Vielfalt des globalen OoH-Markts wider – von klassischen und digitalen Kampagnen über Nachhaltigkeitsinitiativen bis hin zu technologiegetriebenen Projekten.

Für den Award „Technical Innovation“ entschied die Jury aus einer Shortlist von drei Kampagnen.

Alle Gewinner in der Übersicht

Hier kommen zunächst die ausgezeichneten Kampagnen („Kampagnenname“ — Kunde // Agenturen — Land):

Classic Creative Award : „The Hidden Eye Test“ — 1001 Optometry // VML Australia & Wavemaker — Australien

: „The Hidden Eye Test“ — 1001 Optometry // VML Australia & Wavemaker — Australien Digital Creative Award : „Hit it here, boys“ — TD Bank // COMMB & Starcom — Kanada

: „Hit it here, boys“ — TD Bank // COMMB & Starcom — Kanada Special Build Creative Award : „If You Can Take It It’s Yours“ — Selley // Howatson+Company & IPG Mediabrands — Australien

: „If You Can Take It It’s Yours“ — Selley // Howatson+Company & IPG Mediabrands — Australien Sustainability Award : CO2-Reduzierung mittels intelligenter Beleuchtung & Remote-Monitoring — Outdoorlink — USA

: CO2-Reduzierung mittels intelligenter Beleuchtung & Remote-Monitoring — Outdoorlink — USA Technical Innovation : „Transit Tales“ — Mastercard // Hero Australia — Australien

: „Transit Tales“ — Mastercard // Hero Australia — Australien Chair of Judges Award: „Flex Forward“— Goonj // Publicis OOH — Indien

Die individuellen Würdigungen wurden anschließend im Rahmen des Gala Dinners verliehen:

Rising Star Award : Melanie Blood — Ocean Outdoor — UK

: Melanie Blood — Ocean Outdoor — UK Leadership Award : John O’Neill — QMS — Australien

: John O’Neill — QMS — Australien President’s Award : Ichiro Jinnai — Perion — Japan

: Ichiro Jinnai — Perion — Japan Lifetime Achievement Award: Antonia Vincenti — Pikasso — Libanon

Matthew Dearden, Juryvorsitzender und Mitgründer von Alight Media, betonte die hohe Qualität der Einreichungen. Außerdem mache die globale OoH-Branche deutliche kreative und technologische Fortschritte.

Dino Burbidge, Creativ in Residence bei WOO, hob zudem die gestiegene internationale Beteiligung hervor. Die zunehmende Bandbreite an Märkten und Einreichungen unterstreiche die wachsende Reife und Professionalisierung der Branche.