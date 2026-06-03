Der Schweizer Außenwerber APG|SGA und der Flughafen Zürich verlängern ihre Partnerschaft. Damit vermarktet APG|SGA alle analogen und digitalen Werbeflächen bis mindestens Ende 2033 am Airport.

Die Verlängerung ist das Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung. Die Flughafen Zürich AG war vom Konzept des führendes Außenwerbers in der Schweiz überzeugt und gab den Zuschlag.

Nach Angaben von APG|SGA waren unter anderem die Vorschläge zu innovativen und nachhaltigen Lösungen, die effiziente Umsetzung und die langjährige Erfahrung im Premium-Umfeld des Flughafens Zürich ausschlaggebend.

Zusammenarbeit seit 2020

Die Zusammenarbeit zwischen dem Flughafenbetreiber und APG|SGA besteht seit 2020. Der Schweizer Außenwerber löste damals Clear Channel als exklusiven Vermarkter ab.

2023 baute APG|SGA das DooH-Netz am Flughafen aus. Zudem kam es dabei zu einem Programmatic-Update.