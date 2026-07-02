Im Rahmen der Traffic Signals Back-up Power Initiative, TSBPI, setzt das Out-of-Home-Unternehmen Primedia Outdoor batteriegestützte digitale Außenwerbeflächen ein, die Strom direkt an nahegelegene Ampelanlagen abgeben können. Die Energieversorgung basiert auf den vorhandenen Batteriesystemen der Werbeträger. Fällt das Stromnetz aus, können die Ampeln weiter betrieben werden und bleiben an zentralen Knotenpunkten funktionsfähig.

Die Auswirkungen ausfallender Ampelanlagen auf das Verkehrsnetz in Johannesburg sind erheblich. Fällt die Signalsteuerung aus, geraten stark befahrene Kreuzungen schnell in Stauzustände und werden unsicher. Es kommt zu Verzögerungen, unklaren Verkehrssituationen und einem erhöhten Unfallrisiko. Die Aufrechterhaltung der Ampelverfügbarkeit hat daher für die Stadt Priorität, was die Johannesburg Roads Agency dazu veranlasst hat, Unterstützung durch private Partner zu suchen.

Die Lösung von Primedia zeigt ihre Wirkung bereits an stark frequentierten Knotenpunkten wie der Kreuzung Sandton Drive und Winnie Mandela Drive, an der in Spitzenzeiten bis zu 16.000 Fahrzeuge pro Stunde passieren. Durch den kontinuierlichen Betrieb der Signalanlagen stabilisiert das System den Verkehrsfluss und erhöht die Verkehrssicherheit.

Die Partnerschaft wurde schnell ausgeweitet. Mittlerweile werden mehr als 113 Kreuzungen über Backup-Stromsysteme unterstützt. Das Projekt zeigt, wie DooH-Infrastruktur über klassische Werbefunktionen hinaus zur Stabilisierung urbaner Systeme beitragen kann. In Johannesburg werden digitale Werbeflächen zunehmend Teil der kritischen Infrastruktur und halten sowohl Displays als auch den Verkehr im Betrieb, wenn das Stromnetz ausfällt.

JC Decaux unterstützt Pendler in Afrikas größter Stadt

Auch JC Decaux investiert auf dem afrikanischen Kontintent in urbane Infrastruktur, um die alltägliche Mobilität zu verbessern. In Lagos hat das Unternehmen – über seine lokale Einheit JC Decaux Grace Lake, den führenden Out-of-Home-Betreiber Nigerias – ein digitales Verkehrsinformationssystem eingeführt, das Pendler in einer der am stärksten belasteten Metropolregionen der Welt unterstützt.

Das Lagos Traffic Information System besteht aus einem Netzwerk großformatiger digitaler Verkehrsbögen. Jede Installation umfasst bis zu 94 Quadratmeter und integriert einen 25 Quadratmeter großen digitalen Screen, der Echtzeit-Verkehrsinformationen mit Werbeinhalten kombiniert. An zentralen Entscheidungspunkten entlang wichtiger Verkehrsachsen positioniert, liefert das Netzwerk aktuelle Informationen für Fahrer und bietet gleichzeitig hohe Sichtbarkeit für Marken.