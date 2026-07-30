Extime JC Decaux Airport, das Airport-Media-Joint-Venture von JC Decaux und Groupe ADP, setzt an beiden internationalen Flughäfen von Paris, Charles de Gaulle und Paris-Orly, eine dreiteilige Omnichannel-Kampagne um. Dabei laufen digitale Vorab-Kommunikation, Terminal-Media und Store-Anbindung. Markenpartner der Aktivierung „Make Life Cheirosa“ ist Sol de Janeiro, eine Beauty-Marke der L’Occitane Group.

Auf dem Online-Marketplace Extime sowie über Extime-Rewards-CRM, Newsletter und Social Media machen die Beauty-Inhalte bereits vor der Reise auf sich aufmerksam. Im Terminal übernehmen Storytelling-Inhalte auf den Digital Signage-Screens des Vermarkters sowie ein Cabana-Pop-up in Orly 3 mit Musik und sensorischen Elementen. Auf Store-Ebene ergänzt Extime Duty Free Paris die Kampagne mit Displays, freistehende Verkaufsflächen, Türmen, Bodenaufklebern und Produkttischen. Dazu gibt es Sampling, Gifting und geschulte Beauty-Berater.

„Mit Sol de Janeiro und Extime Duty Free Paris zeigen wir die volle Kraft von Airport Media, um Emotionen zu wecken, Entdeckung und Conversion voranzutreiben und die Passagier-Experience aufzuwerten“, sagt Isabelle Fourmentin, Geschäftsführerin von Extime JC Decaux Airport.

Die Aktivierung läuft vom 10. Juli bis 24. August 2026.