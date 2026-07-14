Backlite UK hat sein Premium-DooH-Portfolio in London um die Chiswick Towers erweitert, zwei großformatige digitale Werbetafeln mit Blick auf den M4-Korridor zwischen der Londoner Innenstadt und dem Flughafen Heathrow. Der Standort ist die neueste Ergänzung der „Landmark Series“ des Betreibers, einer Sammlung hochkarätiger Standorte, die sich an Premium- und Luxuswerbekunden richten.

Die beiden 23 Meter hohen Bauwerke stehen zu beiden Seiten der Chiswick-Überführung und sind jeweils mit doppelseitigen LED-Displays mit einer Auflösung von 768 mal 1.008 Pixeln ausgestattet. Der Standort erreicht jeden Monat etwa neun Millionen Verkehrsteilnehmer und generiert alle zwei Wochen 1,8 Millionen Kontaktpunkte. Eurotunnel Leshuttle und das Gesundheitstechnologieunternehmen Oura sind die ersten Marken, die auf den neuen Displays werben.

Die baulichen Anlagen gehören dem Außenwerbe-Infrastrukturspezialisten Wildstone, während Backlite UK für den Medienverkauf zuständig ist. Die Partnerschaft ist Teil einer umfassenderen Vereinbarung zwischen Backlite und Wildstone, mehrere markante Londoner Werbestandorte mit neuer digitaler Infrastruktur auszustatten.