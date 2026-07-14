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Content-Kooperation

TV-Wartezimmer zeigt Kochvideos

Mit "Aufgetischt" zeigt TV-Wartezimmer erstmals Food-Content. Die Kochvideos von Leckerschmecker laufen ohne Ton auf mehr als 7.000 Screens in Praxen und Kliniken.
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TV-Wartezimmer zeigt ab sofort auf mehr als 7.000 Screens Kochvideos von Leckerschmecker. (Foto: TV-Wartezimmer)
TV-Wartezimmer zeigt ab sofort auf mehr als 7.000 Screens Kochvideos von Leckerschmecker. (Foto: TV-Wartezimmer)

TV-Wartezimmer erweitert sein Programm um ein Kochformat. Gemeinsam mit Leckerschmecker, dem Food-Portal der Funke Mediengruppe, startet das Health-Media-Netzwerk das Format „Aufgetischt“.

Die Kochvideos laufen ab sofort auf mehr als 7.000 Screens in Arztpraxen und Kliniken. Es ist der erste Food-Content des Netzwerks.

Zunächst 20 verschiedene Folgen

Zum Start umfasst „Aufgetischt“ zwanzig Folgen. Die Clips dauern jeweils ein bis zwei Minuten und laufen ohne Ton.

Die Folgen von "Aufgetischt" sollen zum Kochen inspirieren. (Foto: TV-Wartezimmer)
Die Folgen von „Aufgetischt“ sollen zum Kochen inspirieren. (Foto: TV-Wartezimmer)

Auf Mengenangaben und Schritt-für-Schritt-Anleitungen verzichten die Videos bewusst. Stattdessen soll der Inhalt zum Kochen inspirieren, indem die Freude an der Essenszubereitung im Mittelpunkt steht. Dabei reichen die Rezepte von Kartoffelsalat über Himbeer-Birnen-Kuchen bis zur Kohlrabi-Rhabarber-Galette.

Das Intro sowie Outro und die grafischen Einblendungen stammen vom hauseigenen Produktionsteam von TV-Wartezimmer. Viele Gerichte sind vegetarisch oder fleischarm – auch Dekoideen gehören zum Programm. Nach eigenen Angaben wird der Videopool jährlich aktualisiert.

Content-Erstellung: TV-Wartezimmer launcht TVW-Productions