TV-Wartezimmer erweitert sein Programm um ein Kochformat. Gemeinsam mit Leckerschmecker, dem Food-Portal der Funke Mediengruppe, startet das Health-Media-Netzwerk das Format „Aufgetischt“.

Die Kochvideos laufen ab sofort auf mehr als 7.000 Screens in Arztpraxen und Kliniken. Es ist der erste Food-Content des Netzwerks.

Zunächst 20 verschiedene Folgen

Zum Start umfasst „Aufgetischt“ zwanzig Folgen. Die Clips dauern jeweils ein bis zwei Minuten und laufen ohne Ton.

Auf Mengenangaben und Schritt-für-Schritt-Anleitungen verzichten die Videos bewusst. Stattdessen soll der Inhalt zum Kochen inspirieren, indem die Freude an der Essenszubereitung im Mittelpunkt steht. Dabei reichen die Rezepte von Kartoffelsalat über Himbeer-Birnen-Kuchen bis zur Kohlrabi-Rhabarber-Galette.

Das Intro sowie Outro und die grafischen Einblendungen stammen vom hauseigenen Produktionsteam von TV-Wartezimmer. Viele Gerichte sind vegetarisch oder fleischarm – auch Dekoideen gehören zum Programm. Nach eigenen Angaben wird der Videopool jährlich aktualisiert.