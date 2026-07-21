Das Innenarchitekturbüro Dan Pearlman bringt die immersive Ausstellung Polar Experience an einen zweiten Standort. Seit Mai 2026 empfängt das Obex in Oberhausen Besucher auf 1.100 Quadratmetern zu einer virtuellen Expedition in die Arktis und Antarktis. Auftraggeber sind Climate Education GmbH unter der Marke Climate Xtremes sowie das Wissensmagazin Galileo.

Der Rundgang beginnt mit dem virtuellen Boarding des Forschungsschiffs Polarstern. Dabei gibt es in Oberhausen einen zusätzlichen Raum mit Expeditionsausrüstung zu sehen. Es folgt die Passage Faszination Eis, in der aktive Kühlung die sinkenden Temperaturen der Polarregionen spürbar macht.

Zwei weitere Räume widmen sich dem Lebensraum von Tieren wie Eisbären, Robben, Seeadlern und Pinguinen sowie dem Leben arktischer Gemeinschaften, dargestellt durch die Dokumentation The Last Ice.

Immersive Videomappping-Installation

Den größten Bereich der Ausstellung bildet ein Videomapping-Raum. Projektionen auf bis zu sechs Meter hohen Wänden und eigens komponierte Klanglandschaften zeigen die Arktis und Antarktis in 360 Grad.

„Es gibt keine bessere Art, Arktis und Antarktis, mit ihren Landschaften, Menschen und Tieren zu erleben, als mit der Polar Experience. Es ist fast so, als würde man selbst hinfahren, so sehr taucht man ein die eisige Welt ein und wird Teil der Story“, sagt Frederik Fichtner, Redaktionsleiter bei Galileo.

Bereits die Berliner Erstausgabe, die im Dezember 2025 Premiere feierte, zählte laut Veranstalter 120.000 Gäste.

Damit reiht sich Polar Experience in eine wachsende Zahl immersiver Naturausstellungen ein. Auch der Gasometer Oberhausen setzt mit der Lichtinstallation „Der Baum“ auf immersive Inszenierungen aus Projektion und Klang.