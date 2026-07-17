Vusion hat im zweiten Quartal 2026 700 Decathlon-Stores digital aufgerüstet. Der Sportwaren-Händler setzte die Vusion-Lösungen an Standorten in 54 Ländern auf drei Kontinenten um – Europa, Südamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Damit ist Decathlon nach Angaben von Vusion der internationalste Kunde des Retail-Tech-Spezialisten.

In den weltweiten Rollouts wurden die Filialen mit der cloudbasierten Vusion-Plattform für automatisiertes Preis-Management ausgestattet. so kann Decathlon seine Preise über Electronic Shelf Labels, ESLs, anzeigen und ändern.

Preise an Regal und Kasse stimmen überein

Das erspart den Mitarbeitern das manuelle Austauschen von Preisschildern und sie können sich auf den Kundenservice sowie logistische Arbeiten konzentrieren. Außerdem werden laut Vusion durch die ESLs und die Preis-Software die Unterschiede zwischen angezeigten Preis am Regal und an der Kasse minimiert. Das stärke die Transparenz und mache Kunden zufriedener.

„Dank der ESLs konnten wir das Einkaufserlebnis in unseren Filialen weiter verbessern und gleichzeitig unsere betriebliche Effizienz steigern“, sagt Xavier Dété, Vice President Innovation bei Decathlon.

Integration in bestehendes Cisco-Meraki-Netzwerk

Technisch verbinden sich die ESLs nativ mit der bestehenden Infrastruktur des Cisco-Meraki-Netzwers der Filialen. Zusätzliche Netzwerk-Hardware war für die Rollouts nicht notwendig.

Erst kürzlich hatte Vusion einen europaweiten ESL-Rollout mit Jysk angekündigt.